Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2022/2023

«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

вчера, 14:26
Удинезе

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют абсолютного перевеса в сторону гостей. Поставить на победу «Лацио» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей залетит коэффициент 3.15. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.733.38
Лига Ставок 2.22 3.60 3.20
Мелбет 2.19 3.80 3.36
1XBET 2.19 3.80 3.36

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15, а поверить в обоюдное взятие ворот любой игрок может по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лацио» вчера сразился в четвертом туре Лиге Европы с австрийским «Штурмом» и расписал голевую ничью (2:2). После всех сыгранных матчей команда занимает третье место в группе и уступает конкурентам лишь по дополнительным показателям. В Серии А «орлы» в последних двух турах разгромили «Фиорентину» и «Специю» с одинаковым счетом (4:0).

«Удинезе» продолжает свой фантастический путь, и хоть одержать победу в минувшем туре не удалось, команда отыграла два мяча в непростом сражении с «Аталантой», завершив игру со счетом (2:2). После девяти поединков клуб, как и соперник имеет в активе 20 очков и занимает четвертое место в таблице.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает пять матчей (три победы и две ничьих)
  • «Удинезе» выиграл шесть из семи последних поединков
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последние игры «Удинезе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке верим в римский клуб и предполагаем, что он оформит положительный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» БК Лига Ставок. Коэффициент на данное событие составит 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.72 1.31 2.31 1.68 1.81 2.10
Лига Ставок 2.16 1.68 1.71 2.10
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 2.29 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:03
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 