«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют абсолютного перевеса в сторону гостей. Поставить на победу «Лацио» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей залетит коэффициент 3.15. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15, а поверить в обоюдное взятие ворот любой игрок может по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лацио» вчера сразился в четвертом туре Лиге Европы с австрийским «Штурмом» и расписал голевую ничью (2:2). После всех сыгранных матчей команда занимает третье место в группе и уступает конкурентам лишь по дополнительным показателям. В Серии А «орлы» в последних двух турах разгромили «Фиорентину» и «Специю» с одинаковым счетом (4:0).

«Удинезе» продолжает свой фантастический путь, и хоть одержать победу в минувшем туре не удалось, команда отыграла два мяча в непростом сражении с «Аталантой», завершив игру со счетом (2:2). После девяти поединков клуб, как и соперник имеет в активе 20 очков и занимает четвертое место в таблице.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает пять матчей (три победы и две ничьих)

«Удинезе» выиграл шесть из семи последних поединков

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последние игры «Удинезе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке верим в римский клуб и предполагаем, что он оформит положительный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» БК Лига Ставок. Коэффициент на данное событие составит 2.15.