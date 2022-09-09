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«Лацио» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

сегодня, 14:34
Верона

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке букмекеры определили без проблем. Поставить на победу римлян можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 4.3, ну а загрузить на победу гостей можно по коэффициенту 5.35.

Италия. Серия А 2022/2023
Лацио
Верона
ПроигрышНичьяВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
11 сентября 2022, 19:00
воскресенье
ВыигрышНичьяПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.385.74
Мелбет 1.63 4.46 5.55
1XBET 1.63 4.46 5.55

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Лацио» провел прекрасный по зрелищности поединок в Лиге Европы. Команда на своем поле принимала финалиста минувшего розыгрыша Лиги конференций и нанесла ему поражение со счетом (4:2). В чемпионате у «орлов» дела обстоят не так хорошо, были зафиксированы ничья (1:1) с «Сампдорией», а также поражение от «Наполи» (1:2).

«Верона» в свою очередь в минувших двух турах сумела положить четыре очка в копилку, обыграв дома «Сампдорию» (2:1), а также на выезде обменявшись голами с «Эмполи» (1:1). После пяти туров коллектив занимает 13 место и на три очка отстает от своего нынешнего соперника.

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл три из девяти последних встреч
  • «Верона» не может победить на выезде с конца апреля (три игры)
  • Четыре из пяти минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних поединков «Лацио» и семь из восьми «Вероны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом противостоянии преимущество во всех компонентах будет на стороне хозяев поля. Верим, что они без проблем забьют несколько голов и оформят нужный для себя результат, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Лацио» ничью по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.30 2.30 1.68 1.79 2.12
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 2.29 1.73
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