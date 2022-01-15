«Рома» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.01.2022)

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сегодня, 00:55

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу римлян с форой (-1) можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.56. В случае неожиданной победы гостевой команды залетит коэффициент 8.5. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.61. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 2.27. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Рома» терпела неудачи в последних двух турах в играх с серьезными соперниками и прямыми конкурентами за путевки в Лигу чемпионов. Сначала римляне побывали в Милане, где уступили одноименному клубу (1:3), а затем дома принимали «Ювентус» и выигрывая по ходу встречи обидно проиграли со счетом (3:4).

«Кальяри» улучшил свои результаты в новом году, и сумел одержать две победы в последних двух турах. Шесть очков набранные в играх с «Болоньей» (2:1) и «Сампдорией» (2:1) очень помогут коллективу в борьбе за выживание. После 21 поединка он находится на 18 месте с отставанием от заветной строчки в один балл.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ромы» составляет три игры

«Кальяри» выиграл в трех из пяти последних матчах

Шесть минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков и «Ромы и „Кальяри“ закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды любят атаковать и показывать результативный футбол. Хозяева поля будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить на победу „Ромы“ с форой (-1) можно по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.