«Салернитана» — «Специа» . Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:58

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают абсолютное предпочтение ни одному из коллективов. На победу «Салернитаны» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.91. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.87. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Салернитана» продолжает проигрывать и перед уходом на перерыв потерпела домашнее поражение от «Лацио» (0:3) и выездное от «Наполи» (1:4). Коллектив после 22 игр замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего лишь 10 баллов.

«Специа» удивляет футбольную общественность своими результатами на данном этапе. В последних пяти играх команда оформила 12 очков и покинула зону вылета. Теперь после 23 туров коллектив занимает 14 строчку. В последних матчах были повержены «Сампдория» и «Милан» со счетом (1:0) и (2:1) соответственно.

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла восемь раз в последних девяти поединках

У «Специи» четыре победы в последних пяти играх

Четыре минувшие очные встречи завершились победой «Специи» со счетом (2:1)

Четыре последних матча с участием «Салернитаны» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игры с участием данных клубов всегда наполнены голевыми моментами голами и интересными событиями. Верим, что данная встреча не станет исключением, и команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.91.