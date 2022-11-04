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«Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз на итальянской Серии А (06.11.2022)     

вчера, 22:07
Фиорентина

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Сампдории» оценивается по коэффициенту 3.95, а ничья зайдет с коэффициентом 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.163.361.94
Лига Ставок 3.95 3.50 2.00
Мелбет 4.08 3.70 2.00
1XBET 4.08 3.70 2.00

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.02, а на тотал меньше 2.5 – 1.8. Загрузить на «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сампдория» после прохода в 1/8 финала кубка страны обрела некую уверенность и обыграла на выезде прямого конкурента по зоне вылета «Кремонезе» (1:0). Три очка позволили переместиться на 18 место и максимально близко приблизиться к «Лечче». В последнем матче генуэзцы сразились с «Интером», но зацепиться за положительный результат с грандом не удалось, разгром (0:3).

«Фиорентина» в четверг сыграла заключительным поединок группового этапа Лиги конференций, где обыграла латвийский РФШ (3:0) и оформила путевку в раунд плей-офф со второго места в группе. В Серии А «фиалки» также выиграли в минувшем туре, соперником выступала скоромная «Специа» (2:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Сампдории» насчитывает восемь поединков (без учета дополнительного времени)
  • «Фиорентина» одержала победу в четырех из шести последних матчах
  • Четырнадцать минувших очных игр закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних встречи «Фиорентины» завершились результатом «обе забьют», «Сампдории» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Верим, что очередной матч между командами будет наполнен голевыми моментами и по традиции закончится обоюдным взятием ворот. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.00 1.42 2.80
Мелбет 1.86 2.10
1XBET 1.86 2.10
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:17
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