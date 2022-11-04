«Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз на итальянской Серии А (06.11.2022)     

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вчера, 22:07

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Сампдории» оценивается по коэффициенту 3.95, а ничья зайдет с коэффициентом 3.55.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.02, а на тотал меньше 2.5 – 1.8. Загрузить на «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сампдория» после прохода в 1/8 финала кубка страны обрела некую уверенность и обыграла на выезде прямого конкурента по зоне вылета «Кремонезе» (1:0). Три очка позволили переместиться на 18 место и максимально близко приблизиться к «Лечче». В последнем матче генуэзцы сразились с «Интером», но зацепиться за положительный результат с грандом не удалось, разгром (0:3).

«Фиорентина» в четверг сыграла заключительным поединок группового этапа Лиги конференций, где обыграла латвийский РФШ (3:0) и оформила путевку в раунд плей-офф со второго места в группе. В Серии А «фиалки» также выиграли в минувшем туре, соперником выступала скоромная «Специа» (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Сампдории» насчитывает восемь поединков (без учета дополнительного времени)

«Фиорентина» одержала победу в четырех из шести последних матчах

Четырнадцать минувших очных игр закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встречи «Фиорентины» завершились результатом «обе забьют», «Сампдории» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Верим, что очередной матч между командами будет наполнен голевыми моментами и по традиции закончится обоюдным взятием ворот. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.