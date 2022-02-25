«Сассуоло» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (26.02.2022)

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вчера, 17:30

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.7 на победу хозяев, на гостей же можно загрузить по коэффициенту 2.57, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сассуоло» сотворил сенсацию, в минувшем туре в гостях обыграв «Интер» со счетом (2:0). Эта победа прервала длительную безвыигрышную серию и теперь возможно вдохновит команду на успешное продвижение вверх по турнирной таблице. На данный момент коллектив находится на 11 месте с 33 очками в копилке.

«Фиорентина» продолжает борьбу за зону еврокубков. После 25 игр «фиалки» на седьмом месте и отстают от ближайшего конкурента лишь на один балл. В последних турах клуб обыграл «Аталанту» и «Специю» со счетом (1:0) и (2:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл лишь один из пяти последних матчей

Победная серия «Фиорентины» длится три игры

Пять минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встречи и «Сассуоло» и «Фиорентины» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды настроены взять в этом поединке максимальное количество очков и порадовать своих поклонников. Очень трудно сказать, кто будет владеть инициативой, но смеем предположить, что игра будет открытой и порадует нас голами. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.