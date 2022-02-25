Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Сассуоло» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (26.02.2022)

вчера, 17:30
Сассуоло - Фиорентина

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.7 на победу хозяев, на гостей же можно загрузить по коэффициенту 2.57, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.723.772.57
Фонбет 2.65 3.60 2.55
Мелбет 2.78 3.68 2.60
1XBET 2.78 3.68 2.60
BetBoom 2.67 3.67 2.56

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сассуоло» сотворил сенсацию, в минувшем туре в гостях обыграв «Интер» со счетом (2:0). Эта победа прервала длительную безвыигрышную серию и теперь возможно вдохновит команду на успешное продвижение вверх по турнирной таблице. На данный момент коллектив находится на 11 месте с 33 очками в копилке.

«Фиорентина» продолжает борьбу за зону еврокубков. После 25 игр «фиалки» на седьмом месте и отстают от ближайшего конкурента лишь на один балл. В последних турах клуб обыграл «Аталанту» и «Специю» со счетом (1:0) и (2:1).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» выиграл лишь один из пяти последних матчей
  • Победная серия «Фиорентины» длится три игры
  • Пять минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних встречи и «Сассуоло» и «Фиорентины» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды настроены взять в этом поединке максимальное количество очков и порадовать своих поклонников. Очень трудно сказать, кто будет владеть инициативой, но смеем предположить, что игра будет открытой и порадует нас голами. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.88 1.29 2.39 1.64 1.89 2.01
Фонбет 2.35 1.62
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:13
Дежурная голевая ничья !
2gp95usw5d24
2gp95usw5d24
вчера в 20:10
Футбольный клуб «Фиорентина» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 19:29
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
mk83mg3usq28
mk83mg3usq28
вчера в 18:10
Футбольный клуб «Фиорентина» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 