«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (07.05.2022)

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вчера, 12:52

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи в этом поединке нет. Линия БК Фонбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2.35. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.95, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 2.83.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.5 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.58. Обмен голами в этой игре стоит 1.55.

Форма команд

«Сассуоло» переживает не лучший период сезона, команда много проиграла за последний месяц и сдала позиции в турнирной таблице. Теперь после 35 игр расположилась на 11 месте и больше не претендует на зону еврокубков. В последнем туре был нанесен удар по самолюбию клуба, в выездном поединке он разгромно проиграл «Наполи» со счетом (1:6).

«Удинезе» лишь на три очка отстает от нынешнего соперника и желает занять его место в таблице. Коллектив находится в неплохой игровой форме и, несмотря на поражение в 35 туре от «Интера» (1:2), регулярно набирает зачетные баллы и радует своих болельщиков победами, как например с «Фиорентиной», которую удалось разгромить на выезде (4:0).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних матчей

«Удинезе» проиграл на выезде лишь один из пяти последних поединков

Две минувшие очные встречи завершились победой «Удинезе»

Восемь из девяти последних игр «Сассуоло» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает равный поединок с небольшим преимуществом домашней команды. Скорее всего, игра будет насыщена на опасные, и без голов мы не останемся. Рекомендуем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.