«Специа» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

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вчера, 11:44

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Аталанты» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.95, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.5. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.55. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Специа» несмотря на серию из поражений практически обеспечила себе прописку в элите на будущий сезон. Команда находится на 16 месте и после 35 туров опережает зону вылета на пять очков. В последних турах коллектив забивал голы в ворота соперников, но завоевать очки не сумел, на табло были зафиксированы неудачи с «Интером» (1:3), «Торино» (1:2) и «Лацио» (3:4).

«Аталанта» провалила сезон и на финише чемпионата борется лишь за путевку в Лигу Европы. Коллектив за три тура до конца занимает восьмое место, уступая «Фиорентине» по дополнительным показателям, а также обоим римским клубам на три очка. В 34 и 35 турах командой были расписаны ничьи с «Салернитаной» и «Торино» (1:1) и (4:4).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Специи» составляет четыре поединка (три поражения и одна ничья)

«Аталанта» выиграла лишь раз в последних восьми матчах

Минувшая очная встреча завершилась победой «Аталанты» (5:2)

Три последних игры «Специи» и три из четырех «Аталанты» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.