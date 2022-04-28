«Специа» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.04.2022)

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вчера, 17:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Специи» оценивается коэффициентом 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.06. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.8.

Форма команд

«Специа» ведет борьбу за выживание и делает это успешно. За четыре тура до конца чемпионата клуб находится на 15 месте и имеет отрыв от зоны вылета в восемь зачетных баллов. Хотя в последних турах зацепиться за очки не удалось, были зафиксированы поражения от «Интера» и «Торино» (1:3) и (1:2).

«Лацио» занимает место в верхней части таблицы, располагаясь с 56 очками на шестой строчке. Команда еще не гарантировала себе путевку в еврокубки, ближайшие преследователи отстают лишь на одно очко. В минувших поединках «орлы» не побеждали, ничья (1:1) с «Торино» и поражение (1:2) от «Милана».

Информация для ставок

«Специа» выиграла дома три из шести последних поединков

«Лацио» смог одержать лишь две победы в последних пяти играх

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей с участием «Лацио» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием гостей. Скорее всего, «Лацио» победит и наберет очередные три очка. Рекомендуем поставить на успех римлян в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.