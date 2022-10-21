«Удинезе» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.10.2022)

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вчера, 13:13

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Торино» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают коэффициентом 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Удинезе» после феерической серии из шести побед немного сдал обороты и не только потерял очки в играх с «Аталантой» и «Лацио», расписав ничьи (2:2) и (0:0), но и вылетел из кубка Италии, где дома принимал «Монцу», поражение (2:3). В таблице команда занимает шестое место, имея в активе 21 балл.

«Торино» также не выигрывал в минувших двух турах национального чемпионата, проиграв в дерби «Ювентусу» (0:1) и оформив домашнюю ничью с «Эмполи» (1:1). В кубке страны коллектив не имел проблем с «Читтаделлой», разгромив ее со счетом (4:0). В общем зачете клуб расположился на 11 месте с отставанием от нынешнего соперника на 10 очков.

Информация для ставок

«Удинезе» лишь раз проиграл в последних 10 встречах

У «Торино» одна победа в последних шести играх

Два из трех минувших очных поединка закончились победой «Торино»

Шесть из семи последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Матчи между этими клубами не радуют болельщиков обоюдным взятием ворот и, вполне возможно, очередная игра завершится результатом «обе забьют – нет» на который и предлагаем загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.