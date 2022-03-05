«Венеция» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.03.2022)

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вчера, 16:26

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Венеции» можно по коэффициенту 3.44 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 2.2. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Венеция» находится в зоне вылета после 26 сыгранных поединков. Последние два оказались для команды неудачными, на табло было зафиксировано поражение от «Вероны» (1:3), а также ничья (1:1) с «Дженоа». Всего в копилке у коллектива 22 очка и он отстает от спасительного 17 места на три очка.

«Сассуоло» расположился в самом центре таблицы на 10 строчке. Команда нестабильная и чередует хорошие отрезки сезона с плохими. На данном этапе клуб не проигрывает несколько игр кряду и радует болельщиков содержательной игрой. В последних турах были обыграны «Интер» и «Фиорентина» со счетом (2:0) и (2:1) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Венеции» насчитывает пять матчей (три поражения и две ничьих)

«Сассуоло» не проигрывает три игры кряду

Две минувшие очные встречи закончились победой «Сассуоло»

Три из четырех последних поединков и «Венеции» и «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.4.