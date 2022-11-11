«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

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вчера, 19:34

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок явный фаворит в этой встрече отсутствует. «Старая синьора» играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Если верите, что выиграет римский клуб, то залетит коэффициент 3.78, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ювентус» обыграл в 13 туре в дерби «Интер» (2:0), а затем отправился в гости к «Вероне», где также не пропустив мяч в свои ворота, завоевал три очка, победа (1:0). Шесть очков помогли туринскому коллективу войти в зону Лиги чемпионов и расположиться на четвертом месте в турнирной таблице с 28 очками в активе.

Римский «Лацио» с 30 очками сенсационно занимает второе место и отстает от лидера на восемь баллов. В последних двух турах клуб также поучаствовав в дерби, обыграв «Рому» (1:0) и порадовал болельщиков победой над скромной «Монцой» (1:0).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл три из четырех последних поединков

У «Лацио» четыре победы в последних шести играх

Семь из восьми минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей и «Ювентуса» и «Лацио» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на качественный и организованный футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.