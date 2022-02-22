«Брешиа» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч итальянской Серии В (23.02.2022)

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вчера, 20:18

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88. В случае победы «Асколи Пиккио» залетит приятный коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.13 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Брешиа» в последнем туре принимала дома «Фрозиноне» и в боевом поединке расписала голевую ничью (2:2). Туром ранее коллектив также не остался без набранных очков, удалось на выезде с минимальным сетом (1:0) переиграть «Кротоне». После 24 игр команда продолжает борьбу за повышение, в классе располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице.

«Асколи Пиккио» отстает от нынешнего соперника на пять баллов и также еще не потерял шансы на выход в высший дивизион. Клуб отлично провел две последние встречи, завершив их сухими победами над «Алессандрией» дома (3:0) и над «Беневенто» на выезде (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Брешии» составляет восемь матчей (пять ничьих и три победы)

«Асколи Пиккио» победил в пяти из шести последних выездных поединках

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Последние 10 из 11 игр с участием «Брешии» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Хозяева фавориты встречи, но смеем предположить, что однозначного преимущества команда иметь не будет. Ожидаем равный поединок и обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.