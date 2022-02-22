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«Брешиа» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч итальянской Серии В (23.02.2022)

вчера, 20:18

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88. В случае победы «Асколи Пиккио» залетит приятный коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.434.56
Фонбет 1.88 3.45 4.40
Мелбет 1.92 3.52 4.16
1XBET 1.92 3.52 4.16
BetBoom 1.86 3.45 4.40

Также в линии букмекеры предлагают 2.13 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Брешиа» в последнем туре принимала дома «Фрозиноне» и в боевом поединке расписала голевую ничью (2:2). Туром ранее коллектив также не остался без набранных очков, удалось на выезде с минимальным сетом (1:0) переиграть «Кротоне». После 24 игр команда продолжает борьбу за повышение, в классе располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице.

«Асколи Пиккио» отстает от нынешнего соперника на пять баллов и также еще не потерял шансы на выход в высший дивизион. Клуб отлично провел две последние встречи, завершив их сухими победами над «Алессандрией» дома (3:0) и над «Беневенто» на выезде (2:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Брешии» составляет восемь матчей (пять ничьих и три победы)
  • «Асколи Пиккио» победил в пяти из шести последних выездных поединках
  • Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Последние 10 из 11 игр с участием «Брешии» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Хозяева фавориты встречи, но смеем предположить, что однозначного преимущества команда иметь не будет. Ожидаем равный поединок и обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.63 1.73 2.20
Фонбет 1.70 2.13
Мелбет 1.75 2.19
1XBET 1.75 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:14
Победа команды хозяев в этом матче. Удачи
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 20:32
Гости не проиграют
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