«Брешиа» — «Перуджа». Прогноз на матч итальянской Серии В (01.02.2022)

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сегодня, 17:30

Ставки букмекеров

Фаворита в данной встречи нет, букмекеры дают коэффициент 2.12 на победу «Брешии». Если загрузить на «Перуджу», то игроков порадует коэффициент 3.46. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.17 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Брешиа» продолжает борьбу за повышение в классе. Команда после 26 игр находится на третьем месте и лишь на один балл отстает от идущего на первом месте «Лечче». В двух минувших турах коллектив сумел оформить четыре очка благодаря победе над «Асколи Пикколи» (2:0) и ничьей (1:1) с «Комо».

«Перуджа» в последней встрече потерпела домашнее поражение от «Беневенто» со счетом (0:1), а туром ранее команда побывала в гостях у «Алессандрии» и победила со счетом (2:1). На данном этапе сезона клуб занимает девятую строчку и не старается всеми силами зацепиться за зону плей-офф.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Брешии» составляет 10 матчей (шесть ничьих и четыре победы)

«Перуджа» выиграла на выезде три последних встречи

Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Лишь одна из последних 13 игр с участием «Брешии» завершилась результатом ТБ 2.5

Прогноз

Фаворита в игре нет, смеем предположить, что все будет происходить в равном ключе и победителя определить не смогут. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.