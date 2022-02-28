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«Брешиа» — «Перуджа». Прогноз на матч итальянской Серии В (01.02.2022)

сегодня, 17:30
Брешиа - Перуджа

Ставки букмекеров

Фаворита в данной встречи нет, букмекеры дают коэффициент 2.12 на победу «Брешии». Если загрузить на «Перуджу», то игроков порадует коэффициент 3.46. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.003.95
Фонбет 2.13 3.05 3.90
Мелбет 2.16 3.20 3.68
1XBET 2.16 3.20 3.68
BetBoom 2.16 3.06 3.76

Также в линии букмекеры предлагают 2.17 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Брешиа» продолжает борьбу за повышение в классе. Команда после 26 игр находится на третьем месте и лишь на один балл отстает от идущего на первом месте «Лечче». В двух минувших турах коллектив сумел оформить четыре очка благодаря победе над «Асколи Пикколи» (2:0) и ничьей (1:1) с «Комо».

«Перуджа» в последней встрече потерпела домашнее поражение от «Беневенто» со счетом (0:1), а туром ранее команда побывала в гостях у «Алессандрии» и победила со счетом (2:1). На данном этапе сезона клуб занимает девятую строчку и не старается всеми силами зацепиться за зону плей-офф.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Брешии» составляет 10 матчей (шесть ничьих и четыре победы)
  • «Перуджа» выиграла на выезде три последних встречи
  • Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Лишь одна из последних 13 игр с участием «Брешии» завершилась результатом ТБ 2.5

Прогноз

Фаворита в игре нет, смеем предположить, что все будет происходить в равном ключе и победителя определить не смогут. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.70 2.25
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.73 2.22
1XBET 1.73 2.22
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shlomo
shlomo
сегодня в 18:09
Игра на три результата
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