«Читтаделла» — «Бари». Прогноз на матч итальянской Серии Б (08.12.2022)

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вчера, 16:28

Ставки букмекеров

Букмекеры оценили шансы команд в этой игре следующими коэффициентами: победа «Читтаделлы» идет по котировке 2.38, ничья оценивается в 3.00, а побед «Бари» можно взять за 3.00. Как видим, фаворит в этой паре не определен.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Читтаделла» и «Бари» проведут низовой поединок. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.59, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Читтаделла» поднялась в рейтинге на 13-е место, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до четырех очков. После гостевого поражения от «Пармы», которое стало для команды четвертым в текущем сезоне Серии Б, клуб заработал четыре очка – ничья в домашней игре против «Козенцы» (1:1) и гостевая победа над «Дженоа» (1:0). Выделим, что в 15 турах чемпионата «Читтадела» забила 13 голов, пропустив от соперников 16 мячей.

«Бари» замыкает тройку лидеров турнирной таблицы Серии Б. Восемь из 15 матчей чемпионата команда сыграла вничью, попутно одержав пять побед и допустив два поражения. В последнем матче лиги футболисты «Бари» пятый раз кряду разделили очки с соперником, разойдясь миром с «Пизой» (0:0). В активе «Бари» 22 результативных удара при 16 пропущенных голах.

Информация для ставок

«Бари» сыграл на ТМ(2,5) гола в 7 из 8 матчей лиги

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из предыдущих 6 матчей «Читтаделлы»

«Бари» не проигрывал в 3 предыдущих поединках против «Читтаделлы»

Прогноз

В этом матче мы не ждем голевой феерии. Атака «Читтаделлы» и «Бари» выступают достаточно скромно в этом сезоне. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.