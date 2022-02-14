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«Кремонезе» — «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.02.2022)

вчера, 17:32

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поверить в победу «Кремонезе» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Победа «Пармы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65. В случае ничьи порадует коэффициент 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.064.58
Фонбет 2.10 3.15 3.85
Мелбет 2.12 3.30 3.68
1XBET 2.12 3.30 3.68
BetBoom 2.18 3.10 3.65

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) за 1.78. Существует большая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Кремонезе» борется за чемпионство и соответственно за выход в Серию А. Команда находится на втором месте в таблице и отстает от лидера «Лечче» всего на один балл. В прошедших двух турах клубу удалось оформить шесть очков в противостояниях с «Монцой» (3:2) и «Читтаделлой» (2:0).

«Парма» несмотря на пребывание в середине таблицы на 11 месте, в последних поединках выглядела неплохо и смогла положить заветные очки в копилку. Сначала команда расписала ничьи с «Беневенто» и «Кротоне» (0:0) и (1:1), а затем в 22 туре разгромила на своем поле «Порденоне» со счетом (4:1).

Информация для ставок

  • «Кремонезе» победил в шести из семи последних матчей
  • «Парма» не проигрывает в гостях четыре игры кряду (три ничьих и победа)
  • Два минувших очных поединков завершились победой «Кремонезе» (1:0) и (2:1)
  • Четыре из пяти последних выездных встреч «Пармы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче сразятся команды из нижней части турнирной таблицы. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, но сломить сопротивление соперника будет достаточно сложно. Много голов здесь не предвидится, поэтому предлагаем и сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 1.84 2.06 1.46 2.86
Фонбет 1.78 2.03
Мелбет 1.83 2.07
1XBET 1.83 2.07
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