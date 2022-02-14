«Кремонезе» — «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в этом поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поверить в победу «Кремонезе» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Победа «Пармы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65. В случае ничьи порадует коэффициент 3.25.
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сегодня, 20:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) за 1.78. Существует большая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
«Кремонезе» борется за чемпионство и соответственно за выход в Серию А. Команда находится на втором месте в таблице и отстает от лидера «Лечче» всего на один балл. В прошедших двух турах клубу удалось оформить шесть очков в противостояниях с «Монцой» (3:2) и «Читтаделлой» (2:0).
«Парма» несмотря на пребывание в середине таблицы на 11 месте, в последних поединках выглядела неплохо и смогла положить заветные очки в копилку. Сначала команда расписала ничьи с «Беневенто» и «Кротоне» (0:0) и (1:1), а затем в 22 туре разгромила на своем поле «Порденоне» со счетом (4:1).
Информация для ставок
- «Кремонезе» победил в шести из семи последних матчей
- «Парма» не проигрывает в гостях четыре игры кряду (три ничьих и победа)
- Два минувших очных поединков завершились победой «Кремонезе» (1:0) и (2:1)
- Четыре из пяти последних выездных встреч «Пармы» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
В этом матче сразятся команды из нижней части турнирной таблицы. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, но сломить сопротивление соперника будет достаточно сложно. Много голов здесь не предвидится, поэтому предлагаем и сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.78.