«Кремонезе» — «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.02.2022)

1644849138

вчера, 17:32

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поверить в победу «Кремонезе» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Победа «Пармы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65. В случае ничьи порадует коэффициент 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) за 1.78. Существует большая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Кремонезе» борется за чемпионство и соответственно за выход в Серию А. Команда находится на втором месте в таблице и отстает от лидера «Лечче» всего на один балл. В прошедших двух турах клубу удалось оформить шесть очков в противостояниях с «Монцой» (3:2) и «Читтаделлой» (2:0).

«Парма» несмотря на пребывание в середине таблицы на 11 месте, в последних поединках выглядела неплохо и смогла положить заветные очки в копилку. Сначала команда расписала ничьи с «Беневенто» и «Кротоне» (0:0) и (1:1), а затем в 22 туре разгромила на своем поле «Порденоне» со счетом (4:1).

Информация для ставок

«Кремонезе» победил в шести из семи последних матчей

«Парма» не проигрывает в гостях четыре игры кряду (три ничьих и победа)

Два минувших очных поединков завершились победой «Кремонезе» (1:0) и (2:1)

Четыре из пяти последних выездных встреч «Пармы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче сразятся команды из нижней части турнирной таблицы. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, но сломить сопротивление соперника будет достаточно сложно. Много голов здесь не предвидится, поэтому предлагаем и сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.78.