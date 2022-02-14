«Пиза» – «Виченца». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.02.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре фаворитом является «Пиза», на победу которой линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.85. На гостей можно загрузить по коэффициенту 5.25, поставить на ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.
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сегодня, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Пиза» была очень мирной в последних турах и расписала нулевые ничьи со СПАЛом и «Тернаной», а также обменялась голами с «Алессандрией» (1:1). После 22 встреч команда занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за повышение в классе.
«Виченца» также не радовала болельщиков победами в последних турах. Коллектив оформил домашнюю ничью (0:0) с «Козенцой», а также уступил на выезде «Фрозиноне» (0:2). В турнирной таблице клуб занимает предпоследнее место и все ближе и ближе становится к переходу в низший дивизион.
Информация для ставок
- «Пиза» не может выиграть четыре матча кряду (три ничьих и одно поражение)
- У «Виченцы» одна победа в последних восьми поединках
- Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
- В 13 из 14 последних играх с участием «Пизы» был зафиксирован результат ТМ 2.5
Прогноз
Мы увидим игру команд разного уровня. Нас ожидает много борьбы, но при этом преимуществом владеть будут хозяева, которые , скорее всего, и оформят три очка. Загрузить на победу «Пизы» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.