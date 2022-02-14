«Пиза» – «Виченца». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.02.2022)

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вчера, 17:29

Ставки букмекеров

В этой игре фаворитом является «Пиза», на победу которой линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.85. На гостей можно загрузить по коэффициенту 5.25, поставить на ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Пиза» была очень мирной в последних турах и расписала нулевые ничьи со СПАЛом и «Тернаной», а также обменялась голами с «Алессандрией» (1:1). После 22 встреч команда занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за повышение в классе.

«Виченца» также не радовала болельщиков победами в последних турах. Коллектив оформил домашнюю ничью (0:0) с «Козенцой», а также уступил на выезде «Фрозиноне» (0:2). В турнирной таблице клуб занимает предпоследнее место и все ближе и ближе становится к переходу в низший дивизион.

Информация для ставок

«Пиза» не может выиграть четыре матча кряду (три ничьих и одно поражение)

У «Виченцы» одна победа в последних восьми поединках

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

В 13 из 14 последних играх с участием «Пизы» был зафиксирован результат ТМ 2.5

Прогноз

Мы увидим игру команд разного уровня. Нас ожидает много борьбы, но при этом преимуществом владеть будут хозяева, которые , скорее всего, и оформят три очка. Загрузить на победу «Пизы» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.