«Тернана» — «Порденоне». Прогноз на матч итальянской Серии В (01.02.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом матча у букмекеров является «Тернана», загрузить на победу которой можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72. Если верите в «Порденоне», то ставку примут по коэффициент 5. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.64.
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завтра, 20:30
Букмекеры не верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.18 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.67. Обмен голами в этой игре стоит 2.11.
Форма команд
«Тернана» не смогла порадовать болельщиков в последних турах, проиграв на выезде СПАЛу (1:5) и «Кремонезе» (1:2). Такие результаты не позволили команде еще больше оторваться от зоны вылета, после 26 игр она набрала 31 зачетный балл в копилку.
«Порденоне» практически не имеет шансов на спасение. Коллектив замыкает турнирную таблицу и после такого же количества проведенных встреч имеет всего 12 очков в активе. В минувших турах клуб проиграл на выезде «Виченце» и «Реджине» (0:1) и (0:2), а также дома «Монце» (1:4).
Информация для ставок
- «Тернана» выиграла один из пяти последних матчей
- «Порденоне» проиграл пять игр подряд
- Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Три последних поединка с участием «Тернаны» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов
Прогноз
«Тернана» возьмет игру под вой контроль и постарается оформить заветные три очка в противостоянии с аутсайдером чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу «Тернаны» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72.