«Тернана» — «Порденоне». Прогноз на матч итальянской Серии В (01.02.2022)

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сегодня, 18:06

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом матча у букмекеров является «Тернана», загрузить на победу которой можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72. Если верите в «Порденоне», то ставку примут по коэффициент 5. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.64.

Букмекеры не верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.18 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.67. Обмен голами в этой игре стоит 2.11.

Форма команд

«Тернана» не смогла порадовать болельщиков в последних турах, проиграв на выезде СПАЛу (1:5) и «Кремонезе» (1:2). Такие результаты не позволили команде еще больше оторваться от зоны вылета, после 26 игр она набрала 31 зачетный балл в копилку.

«Порденоне» практически не имеет шансов на спасение. Коллектив замыкает турнирную таблицу и после такого же количества проведенных встреч имеет всего 12 очков в активе. В минувших турах клуб проиграл на выезде «Виченце» и «Реджине» (0:1) и (0:2), а также дома «Монце» (1:4).

Информация для ставок

«Тернана» выиграла один из пяти последних матчей

«Порденоне» проиграл пять игр подряд

Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три последних поединка с участием «Тернаны» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

«Тернана» возьмет игру под вой контроль и постарается оформить заветные три очка в противостоянии с аутсайдером чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу «Тернаны» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72.