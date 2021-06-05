Израиль — Черногория. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

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сегодня, 07:26

Сборные Израиля и Черногории проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Израиля фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.37. Победа сборной Черногории оценивается в 3.05. Ставка на ничейный исход составляет 3.26.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.22. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 1.65. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.95.

Форма команд

Сборной Израиля не хватает стабильности. Команда набрала четыре очка в трех матчах отборочного этапа ЧМ -2022, что нельзя назвать хорошим результатом. Товарищеский матч с примерно равным соперником по классу – хороший шанс получить дополнительную информацию по составу и наладить игру. В прошлом матче Израиль обыграл на выезде Молдавию (4:1), а до этого поделил очки в домашней встрече с Шотландией (1:1).

Сборная Черногории неплохо начала отборочный этап ЧМ -2022, набрав 6 очков в 3 поединках. В прошлом матче нынешние гости сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), а ранее уступили на своем поле Норвегии (0:1).

Информация для ставок

Черногория проиграла два матча из десяти последних, а Израиль уступил три раза

В четырех из шести последних домашних матчей Черногории сыграла ставка «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних матчей Израиля закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Черногория выиграла четыре домашних матча из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Израиль является боеспособной командой, которая у себя дома может создать проблемы многим сборным. Рискнем предположить, что хозяева не проиграют эту встречу. Сделать ставку на Израиль с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14.

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