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Израиль — Черногория. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

сегодня, 07:26

Сборные Израиля и Черногории проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Израиля фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.37. Победа сборной Черногории оценивается в 3.05. Ставка на ничейный исход составляет 3.26.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.22. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 1.65. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.95.

Форма команд

Сборной Израиля не хватает стабильности. Команда набрала четыре очка в трех матчах отборочного этапа ЧМ-2022, что нельзя назвать хорошим результатом. Товарищеский матч с примерно равным соперником по классу – хороший шанс получить дополнительную информацию по составу и наладить игру. В прошлом матче Израиль обыграл на выезде Молдавию (4:1), а до этого поделил очки в домашней встрече с Шотландией (1:1).

Сборная Черногории неплохо начала отборочный этап ЧМ-2022, набрав 6 очков в 3 поединках. В прошлом матче нынешние гости сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), а ранее уступили на своем поле Норвегии (0:1).

Информация для ставок

  • Черногория проиграла два матча из десяти последних, а Израиль уступил три раза
  • В четырех из шести последних домашних матчей Черногории сыграла ставка «обе забьют – нет»
  • Четыре из пяти последних матчей Израиля закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Черногория выиграла четыре домашних матча из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Израиль является боеспособной командой, которая у себя дома может создать проблемы многим сборным. Рискнем предположить, что хозяева не проиграют эту встречу. Сделать ставку на Израиль с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Швеция — Армения.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:15
Израиль вроде в гостях играет! Не?
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