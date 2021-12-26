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«Маккаби» Петах-Тиква — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз на матч чемпионата Израиля (27.12.2021)

26 декабря 2021, 00:54

27 декабря два «Маккаби» попробуют выяснить, кто же из них сильнее в рамках 15-го тура Премьер-лиги Израиля. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.503.851.52
Фонбет 7.50 3.85 1.45
Мелбет 6.05 3.90 1.55
1XBET 7.40 4.16 1.45
BetBoom 5.85 3.90 1.58

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Маккаби» Тель-Авив. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев в 8.00.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне команда из Петах-Тиква занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. В последних играх этот клуб уступил «Кирьят-Шмона» 0:1, а также проиграл «Бней Сахнин» 0:1 и «Ашдод» 0:1.

«Маккаби» из Тель-Авива идет в нынешнем сезоне на четвертой позиции. У клуба в активе 22 пункта. В последних встречах коллектив из Тель-Авива сыграл вничью с «Бней Сахнин» 1:1, а также выиграл у «Хапоэль Хадера» 3:0 и обыграл «Бейтар» 2:1.

Информация для ставок

  • «Маккаби» Тель-Авив не проигрывает семь игр кряду
  • «Маккаби» Петах-Тиква выиграл один матч из последних пяти
  • У «Маккаби» Тель-Авив восемь забитых мячей за три последних матча

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50. Оба клуба много забивают, несмотря на плохую форму гостей, стоит ожидать и от них как минимум одного забитого мяча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.48 1.75 2.11
Мелбет 1.75 2.12
1XBET 4.89 1.16
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Gahi
Gahi
26 декабря 2021 в 02:28
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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