«Кадис» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (18.01.2022)

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вчера, 16:53

18 января 2022 года на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе состоится поединок в рамках 21-го тура Испанской Примеры. Играют местный «Кадис» и «Эспаньол». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Эспаньол». Поставить на победу команды из столицы Каталонии можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу хозяев поля по 3.35. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Кадиса» 14 баллов и 19-я строчка в турнирной таблице Испанской Примеры. Клуб выиграл всего два поединка, восемь раз играл вничью и проиграл в десяти играх. У коллектива 15 забитых и 34 пропущенных мяча. В последних встречах «Кадис» играет далеко не в лучший футбол и регулярно теряет очки — поражение от «Осасуны» 2:0 и от «Севильи» 0:1, а также ничейный исход с «Реалом» из Мадрида 0:0.

«Эспаньол» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 баллов. У команды из столицы Каталонии семь побед, пять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 24 мяча. «Эспаньол» проиграл «Эльче» 1:2, а также выиграл у «Валенсии» 1:2 и уступил «Сельте» 3:1. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но последние игры даются для каталонцев очень тяжело.

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл три матча из последних пяти

«Кадис» выиграл два матча из последних пяти

У «Эспаньола» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.30. Оба клуба способны побороться за победу, ничьей здесь ждать не стоит.

