«Кадис» — «Эйбар». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2021)

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05 марта 2021, 06:01

«Кадис» примет у себя «Эйбар» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче «Кадис — Эйбар» фаворитом выглядит гостевая команда. На победу «Эйбара» можно поставить с коэффициентом 2.40. Ничейный исход представлен котировкой 3.15. Коэффициент на победу «Кадиса» равняется 3.20.

Форма команд

«Кадис» здорово ворвался в Примеру в нынешнем сезоне. Клуб смог обыграть «Реал» и взять 4 очка в матчах с «Барселоной». Однако на этом достижения команды заканчиваются. Клуб находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 баллов. «Кадис» забил 25 голов и пропустил 41 мяч в 25 играх сезона. Также у «Кадиса» 6 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

«Эйбар» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 22 очка. В активе у «оружейников» 4 победы, 10 ничьих и 11 поражений. Команда забила в нынешнем сезоне 20 голов и пропустила 28 мячей. Последние матчи «Эйбара» напоминают поединки «Кадиса», в них прослеживаются усталость и отсутствие мотивации. Этот клуб не побеждает на протяжении нескольких матчей кряду.

Информация для ставок

«Кадис» проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Эйбар» не может победить пять матчей кряду

«Кадис» выиграл всего 2 домашних матча из 13 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше двух, с коэффициентом 1.80. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «обе забьют» за 2.05.

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