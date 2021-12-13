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«Кадис» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (13.12.2021)

сегодня, 12:36

«Кадис» примет «Гранаду» в рамках 17-го тура Испанской Примеры. Этот поединок состоится 13 декабря 2021 года. Отметим, что матч пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.133.20
Фонбет 2.60 3.00 3.00
Мелбет 2.67 3.15 3.09
1XBET 2.67 3.15 3.09
BetBoom 2.68 2.99 3.09

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего матча — «Кадис». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Гранады» в 3.10.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В этом сезоне у «Кадиса» 18-я строчка в турнирной таблице и 12 набранных баллов. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у коллектива 14 забитых и 30 пропущенных голов. В последних матчах «Кадис» не может похвастаться хорошим уровнем игры, команда проиграла «Эльче», а также уступила «Атлетико» из Мадрида и не смогла обыграть «Хетафе».

«Гранада» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 пунктов. У коллектива три победы, шесть ничьих и шесть поражений. «Гранада» забила 16 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах ситуация у «Гранады» лучше, чем у оппонента. Коллектив выиграл у «Алавеса», а также сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао и проиграл «Реалу» из Мадрида.

Информация для ставок

  • «Гранада» не проигрывает три матча кряду
  • У «Кадиса» три поражения за последние пять поединков
  • У «Гранады» 11 забитых мячей за последние три матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.30. В последних матчах «Гранада» много забивает, только один этот клуб может сделать так, что ставка сыграет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.67 2.32 1.32 3.61
Мелбет 1.63 2.49
1XBET 1.63 2.49
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Все комментарии
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n8aq35fjbdt3
сегодня в 12:50
Футбольный клуб Кадис одержит победу.
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