«Кадис» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (13.12.2021)

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сегодня, 12:36

«Кадис» примет «Гранаду» в рамках 17-го тура Испанской Примеры. Этот поединок состоится 13 декабря 2021 года. Отметим, что матч пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего матча — «Кадис». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Гранады» в 3.10.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В этом сезоне у «Кадиса» 18-я строчка в турнирной таблице и 12 набранных баллов. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у коллектива 14 забитых и 30 пропущенных голов. В последних матчах «Кадис» не может похвастаться хорошим уровнем игры, команда проиграла «Эльче», а также уступила «Атлетико» из Мадрида и не смогла обыграть «Хетафе».

«Гранада» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 пунктов. У коллектива три победы, шесть ничьих и шесть поражений. «Гранада» забила 16 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах ситуация у «Гранады» лучше, чем у оппонента. Коллектив выиграл у «Алавеса», а также сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао и проиграл «Реалу» из Мадрида.

Информация для ставок

«Гранада» не проигрывает три матча кряду

У «Кадиса» три поражения за последние пять поединков

У «Гранады» 11 забитых мячей за последние три матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.30. В последних матчах «Гранада» много забивает, только один этот клуб может сделать так, что ставка сыграет.