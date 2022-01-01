«Кадис» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (03.01.2022)

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01 января 2022, 17:09

3 января 2022 года скромный «Кадис» примет на стадионе «Нуэво Мирандилья» «Севилью». Поединок пройдет в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет в Кадисе.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Севильи» по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев в 4.70.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кадис» выступает на порядок хуже, чем в прошлом. В активе скромного коллектива всего 14 баллов. У команды 19-я строчка в турнирной таблице. Клуб выиграл два поединка, восемь раз играл вничью и столько же проигрывал. Всего у «Кадиса» 15 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних встречах испанский клуб сыграл вничью с «Реалом» из Мадрида, а также поделил очки с «Гранадой» и проиграл «Эльче».

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе «нервионцев» — 38 пунктов. У коллектива Хулена Лопетеги 11 побед, пять ничьих и два поражения. Команда забила 29 мячей и пропустила 13 голов. в последних матчах «Севилья» играет неплохо, у коллектива ничья с «Барселоной» со счетом 1:1, а также победы над «Атлетико» из Мадрида 2:1 и «Атлетиком» из Бильбао 0:1.

Информация для ставок

«Севилья» не проигрывает четыре поединка подряд

«Кадис» не проигрывает три игры кряду

У «Севильи» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.65. В последних встречах «нервионцы» забивают много, также у команды много пропущенных. Не исключено, что эта встреча пройдет так же, как и другие матчи с участием «Севильи».