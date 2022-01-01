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«Кадис» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (03.01.2022)

01 января 2022, 17:09

Испания. Примера 2021/2022
Кадис
Севилья
0 : 1
завершен
03 января 2022, 23:15
понедельник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.943.301.88
Фонбет 5.80 3.50 1.70
Мелбет 6.34 3.69 1.66
1XBET 6.34 3.69 1.66
BetBoom 6.52 3.51 1.64

3 января 2022 года скромный «Кадис» примет на стадионе «Нуэво Мирандилья» «Севилью». Поединок пройдет в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет в Кадисе.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Севильи» по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев в 4.70.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кадис» выступает на порядок хуже, чем в прошлом. В активе скромного коллектива всего 14 баллов. У команды 19-я строчка в турнирной таблице. Клуб выиграл два поединка, восемь раз играл вничью и столько же проигрывал. Всего у «Кадиса» 15 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних встречах испанский клуб сыграл вничью с «Реалом» из Мадрида, а также поделил очки с «Гранадой» и проиграл «Эльче».

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе «нервионцев» — 38 пунктов. У коллектива Хулена Лопетеги 11 побед, пять ничьих и два поражения. Команда забила 29 мячей и пропустила 13 голов. в последних матчах «Севилья» играет неплохо, у коллектива ничья с «Барселоной» со счетом 1:1, а также победы над «Атлетико» из Мадрида 2:1 и «Атлетиком» из Бильбао 0:1.

Информация для ставок

  • «Севилья» не проигрывает четыре поединка подряд

  • «Кадис» не проигрывает три игры кряду

  • У «Севильи» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.65. В последних встречах «нервионцы» забивают много, также у команды много пропущенных. Не исключено, что эта встреча пройдет так же, как и другие матчи с участием «Севильи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.81 1.56 2.52 1.26 4.03
Мелбет 1.66 2.29
1XBET 1.11 6.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 23:55
Победа команды "Севильи" или ничья в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
01 января в 17:14
Гости не проиграют....
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