«Кальяри» — «Козенца». Прогноз на матч Серии В (26.12.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Козенцы» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Кальяри» после вылета из Серии А не смог сразу обозначить борьбу за возвращение и на данный момент выиграл лишь один тур из последних пяти в чемпионате. Коллектив занимает 14 место с 22 пунктами, но при удачных результатах в следующих турах может легко переместиться даже в верхнюю часть таблицы. Два последних матча «Кальяри» завершились поражением от «Палермо» (1:2) и успехом с «Перуджей» (3:2).

«Козенца» является аутсайдером Серии В и с 17 баллами занимает предпоследнее место в таблице. Команда играет очень нестабильно и много пропускает (30 мячей), что на данный момент есть худший результат среди всех команд. В матче с «Кальяри» даже ничейный результат стал бы неплохим достижением для гостей. В прошлом туре «Козенца» уступила на своем поле «Асколи» (1:3), а ранее проиграла «Венеции» (0:2).

Информация для ставок

«Козенца» выиграла только две из пятнадцати последних встреч

Восемь из десяти домашних матчей «Кальяри» закончились исходом «обе забьют»

«Кальяри» выиграл три из пяти последних поединков с «Козенцей»

Прогноз

«Кальяри» пора встать на путь побед и попытаться побороться за возвращение в Серию А, пока еще не все потеряно. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этой встрече, а поставить на них можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.