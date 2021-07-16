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«КАМАЗ» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

вчера, 23:59

Во втором туре второго по силе чемпионата России в гости к «КАМАЗу» приедет «Текстильщик» из Иваново, который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.143.63
Фонбет 1.85 3.45 4.40
1XBET 2.18 3.22 3.44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «КАМАЗа» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

Форма команд

«КАМАЗ» в прошлом сезоне играл в низшем дивизионе и выход в ФНЛ стал для коллектива настоящим успехом. Матч первого тура ФНЛ с «Аланией» для «КАМАЗа» завершился вничью (1:1), а немного ранее команда с тем же счетом закончила товарищеский матч с «Челябинском».

«Текстильщик» плохо заканчивал прошлый сезон в ФНЛ, однако смог уберечь свое место и сейчас начинает новый путь. В первом туре чемпионата «Текстильщик» сыграл вничью с вернувшимся из РПЛ «Ротором» (0:0), а ранее проиграл товарищеский матч «Енисею» (0:3).

Информация для ставок

• «КАМАЗ» проиграл всего один матч из последних десяти встреч во всех турнирах
• «Текстильщик» не забивает на выезде более одного мяча за игру на протяжении десяти последних поединков
• Обе личные встречи между командами закончились победами «КАМАЗа»

Прогноз

«Текстильщик» на выезде играет не очень результативно, поэтому предполагаем, что большого количества мячей болельщики не увидят. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2 по коэффициенту 2.1.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Томи» в матче ФНЛ с «Балтикой».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.79 1.57 2.41
1XBET 1.61 2.43
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