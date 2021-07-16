«КАМАЗ» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 23:59

Во втором туре второго по силе чемпионата России в гости к «КАМАЗу» приедет «Текстильщик» из Иваново, который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «КАМАЗа» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

Форма команд

« КАМАЗ » в прошлом сезоне играл в низшем дивизионе и выход в ФНЛ стал для коллектива настоящим успехом. Матч первого тура ФНЛ с «Аланией» для «КАМАЗа» завершился вничью (1:1), а немного ранее команда с тем же счетом закончила товарищеский матч с «Челябинском».

«Текстильщик» плохо заканчивал прошлый сезон в ФНЛ , однако смог уберечь свое место и сейчас начинает новый путь. В первом туре чемпионата «Текстильщик» сыграл вничью с вернувшимся из РПЛ «Ротором» (0:0), а ранее проиграл товарищеский матч «Енисею» (0:3).

Информация для ставок

• « КАМАЗ » проиграл всего один матч из последних десяти встреч во всех турнирах

• «Текстильщик» не забивает на выезде более одного мяча за игру на протяжении десяти последних поединков

• Обе личные встречи между командами закончились победами «КАМАЗа»

Прогноз

«Текстильщик» на выезде играет не очень результативно, поэтому предполагаем, что большого количества мячей болельщики не увидят. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2 по коэффициенту 2.1.