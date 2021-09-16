«Карабах» — «Базель». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

1631796330

сегодня, 15:45

16 сентября 2021 года в 19:45 по Москве зрители могут насладиться поединком в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА . В очной встрече сойдутся «Карабах» и «Базель». Это две далеко не самые сильные команды мира, но они здесь для того, чтобы зайти как можно дальше в новом турнире. «Базель» всегда умел удивлять, может быть, так будет и сейчас. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Базель». Поставить на победу швейцарского клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Карабаха» по 3.30.

Форма команд

«Карабах» выступает в азербайджанской Премьер-лиге. Стоит отдать команде должное, она находится в прекрасной форме и берет очки практически в каждом поединке. В последних матчах «Карабах» играет так, словно это настоящий суперклуб, которому место в топовом чемпионате. «Карабах» много забивает, мало пропускает и стабильно набирает по три балла в каждой игре. В последних матчах этот клуб смотрится очень хорошо, похоже, у «Базеля» будут большие проблемы.

«Базель» выглядит не лучшим образом. Команда выступает в Суперлиге Швейцарии и не может похвастаться стабильностью. В последних играх этот клуб часто теряет очки. У «Базеля» было поражение от «Хаммарбю» в квалификации Лиги конференций, а также несколько ничьих в поединках чемпионата Швейцарии по футболу. Команда часто пропускает и мало забивает, «Базель» откровенно проваливает первую часть сезона и находится в плохой форме.

Информация для ставок

«Базель» не побеждает четыре поединка кряду

«Карабах» не проигрывает десять поединков подряд

«Базель» пропускает как минимум один гол в пяти играх кряду

Прогноз

«Базель» пропускает как минимум один раз на протяжении пяти матчей подряд. Клуб из Швейцарии сам напрашивается на конкретную ставку. Стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 1.70. «Базель», несмотря на свою защиту, все же может забивать голы и цепляться за очки, а у «Карабаха» с забитыми мячами и вовсе нет никаких проблем.