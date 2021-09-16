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«Карабах» — «Базель». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

сегодня, 15:45

16 сентября 2021 года в 19:45 по Москве зрители могут насладиться поединком в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. В очной встрече сойдутся «Карабах» и «Базель». Это две далеко не самые сильные команды мира, но они здесь для того, чтобы зайти как можно дальше в новом турнире. «Базель» всегда умел удивлять, может быть, так будет и сейчас. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.023.292.45
Фонбет 2.55 3.45 2.70
Мелбет 2.33 3.34 3.04
1XBET 2.45 3.40 2.79

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Базель». Поставить на победу швейцарского клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Карабаха» по 3.30.

Форма команд

«Карабах» выступает в азербайджанской Премьер-лиге. Стоит отдать команде должное, она находится в прекрасной форме и берет очки практически в каждом поединке. В последних матчах «Карабах» играет так, словно это настоящий суперклуб, которому место в топовом чемпионате. «Карабах» много забивает, мало пропускает и стабильно набирает по три балла в каждой игре. В последних матчах этот клуб смотрится очень хорошо, похоже, у «Базеля» будут большие проблемы.

«Базель» выглядит не лучшим образом. Команда выступает в Суперлиге Швейцарии и не может похвастаться стабильностью. В последних играх этот клуб часто теряет очки. У «Базеля» было поражение от «Хаммарбю» в квалификации Лиги конференций, а также несколько ничьих в поединках чемпионата Швейцарии по футболу. Команда часто пропускает и мало забивает, «Базель» откровенно проваливает первую часть сезона и находится в плохой форме.

Информация для ставок

  • «Базель» не побеждает четыре поединка кряду
  • «Карабах» не проигрывает десять поединков подряд
  • «Базель» пропускает как минимум один гол в пяти играх кряду

Прогноз

«Базель» пропускает как минимум один раз на протяжении пяти матчей подряд. Клуб из Швейцарии сам напрашивается на конкретную ставку. Стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 1.70. «Базель», несмотря на свою защиту, все же может забивать голы и цепляться за очки, а у «Карабаха» с забитыми мячами и вовсе нет никаких проблем.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.38 1.97 1.86 1.56 2.39
Мелбет 1.98 1.87
1XBET 1.61 2.28
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:22
Карабах обязан выигрывать у себя дома, в гостях будет тяжело играть. Удачи
k73d62cjae24
k73d62cjae24
сегодня в 18:23
Футбольный клуб «Карабах» (Агдам) выиграет матч.
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