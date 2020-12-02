«Карабах» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 06:55

В пятом туре Лиги Европы встретятся между собой «Карабах» и «Маккаби» Тель-Авив. Представляем вашему вниманию прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этой встрече «Маккаби». Заиграть их победу можно с коэффициентом 2,12. Котировки на ничью находятся на отметке 3,56, а победа хозяев: 3,78.

В этом нет ничего удивительного, так как «Карабах» уже не имеет никаких шансов на выход в плей-офф, а коллектив из Тель-Авива борется с «Сивасспором» за вторую позицию в группе I.

Форма команд

«Карабах» проиграл все свои матчи в Лиге Европы. Ничего не получается у команды. В прошлом туре было зафиксировано домашнее поражение от «Сивасспора» (2:3).

«Маккаби» идет на второй позиции в своем квартете. Отрыв от «Сивасспора», который идет третьим, составляет одно очко. В четвертом туре команда сумела вырвать ничью в противостоянии с «Вильярреалом» (1:1).

Накануне своего очного противостояния в Баку клубы успели провести матчи в национальном первенстве. «Карабах» сыграл вничью с «Сабаилом» (1:1), а «Маккаби» не оставил никаких шансов «Хапоэлю» Кфар-Саба (3:0).

Информация для ставок

«Карабах» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей

«Маккаби» не выигрывает в Лиге Европы уже на протяжении двух туров

«Карабах» забивает уже в четырех поединках кряду

Между собой команды встречались один раз в истории. Победа осталась за «Маккаби» (1:0)

Прогноз

Предлагаем вам пойти против линии букмекеров. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, у «Карабаха» есть шансы на успех в этом поединке. Команда гораздо лучше выступает на домашней арене, нежели в гостях.

«Маккаби» после двух побед в Лиге Европы не может похвастаться особыми успехами. Мы считаем, что хозяева способны как минимум не проиграть в основное время матча.

Наша ставка – «Карабах» не проиграет за коэффициент 1,83.