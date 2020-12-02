АЕК — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 05:15

АЕК и «Брага» сыграют между собой в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры считают гостей умеренным фаворитом. Так, сделать ставку на победу «Браги» можно с коэффициентом 2.15. Вероятность победы АЕКа оценивается котировкой 3.38, а ничейный исход идет за 3.78.

Согласно котировкам букмекеров, нас ожидает результативное противостояние команд. Исход ТБ (2,5) можно сыграть за 1.77, ТМ(2,5) – 2.17.

Форма команд

АЕК занимает третье место в группе G Лиги Европы. Команда из Греции набрала три очка, когда обыграла в гостях «Зарю» (4:1). После этого хозяева уступили украинской команде на своем стадионе (0:3), а в двух стартовых турах были зафиксированы поражения от «Браги» (0:3) и «Лестера» (1:2).

«Брага» занесла себе в актив победы над АЕКом (3:0) и «Зарёй» (2:1). Затем португальский клуб безуспешно съездил в Англию (0:3) и разделил очки на домашней арене с «Лестером» (3:3). Набрав семь очков, гости заняли вторую строчку в квартете.

Накануне очной встречи в Афинах соперники провели поединки в национальных первенствах. АЕК отметился гостевой победой над «Астерасом» (2:1), а «Брага» с минимальным счетом обыграла дома «Фаренсе» (0:1).

Информация для ставок

В 10 из 11 последних матчей «Браги» в Лиги Европы прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 5 прошлых поединках АЕКа в турнире забивалось минимум три гола

«Брага» забивала минимум два гола в 9 из 11 прошлых матчей ЛЕ

АЕК выиграл только 2 из 5 прошлых поединков на домашней арене

выиграл только 2 из 5 прошлых поединков на домашней арене В активе «Браги» четыре победы в пяти предыдущих гостевых матчах

Прогноз

«Брага» в случае победы гарантирует себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, поэтому от гостей стоит ожидать атакующей игры. АЕК сохранит шансы на борьбу за вторую строчку только в случае победы.