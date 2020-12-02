«Гранада» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 06:11

«Гранада» и ПСВ сыграют в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится на стадионе «Нуэво Лос Карменес», букмекеры не отдают предпочтения никому. Победа «Гранады» в линиях БК идет за 2.53. Чуть больший коэффициент (2.85) предлагается за гостевую победу ПСВ . Заключить пари на ничейный исход можно с котировкой 3.52.

Касательно результативности, то здесь букмекеры предлагают такие ставки: ТМ (2,5) – 1.89, ТБ (2,5) – 201.

Форма команд

«Гранада» победила ПСВ в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы (2:1). Затем испанская команда сыграла вничью с ПАОКом (0:0) и дважды обыграла «Омонию» — 2:0 и 2:1. Хозяева возглавляют турнирную таблицу квартета с десятью очками в активе.

У ПСВ шесть баллов на счету и вторая позиция в группе. Коллектив из Нидерландов обыграл в гостях «Омонию» (2:1), а в матчах с ПАОК произошел обмен победами – 3:2 и 1:4.

Накануне очной встречи команды провели матчи в национальных чемпионатах. «Гранада» в Ла Лиге проиграла в гостях «Сельте» (1:3), а ПСВ отметился минимальной победой над «Спартой» дома (1:0).

Информация для ставок

«Гранада» победила в 6 из 7 последних матчей Лиги Европы

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в четырех прошлых поединках ПСВ в турнире

(2,5) сыграла в четырех прошлых поединках в турнире Минимум два гола забивала «Гранада» в 6 из 6 предыдущих поединков ЛЕ

ПСВ не побеждал в трех из пяти прошлых выездных матчей во всех турнирах

Прогноз

Лазарет «Гранады» постепенно опустел, и теперь испанская команда находится в полной боевой готовности. В случае победы, «насриды» обеспечат себе выход в плей-офф с первого места.