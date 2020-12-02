«Гранада» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

«Гранада» и ПСВ сыграют в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
Ставки букмекеров
В матче, который состоится на стадионе «Нуэво Лос Карменес», букмекеры не отдают предпочтения никому. Победа «Гранады» в линиях БК идет за 2.53. Чуть больший коэффициент (2.85) предлагается за гостевую победу ПСВ. Заключить пари на ничейный исход можно с котировкой 3.52.
Касательно результативности, то здесь букмекеры предлагают такие ставки: ТМ (2,5) – 1.89, ТБ (2,5) – 201.
Форма команд
«Гранада» победила ПСВ в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы (2:1). Затем испанская команда сыграла вничью с ПАОКом (0:0) и дважды обыграла «Омонию» — 2:0 и 2:1. Хозяева возглавляют турнирную таблицу квартета с десятью очками в активе.
У ПСВ шесть баллов на счету и вторая позиция в группе. Коллектив из Нидерландов обыграл в гостях «Омонию» (2:1), а в матчах с ПАОК произошел обмен победами – 3:2 и 1:4.
Накануне очной встречи команды провели матчи в национальных чемпионатах. «Гранада» в Ла Лиге проиграла в гостях «Сельте» (1:3), а ПСВ отметился минимальной победой над «Спартой» дома (1:0).
Информация для ставок
- «Гранада» победила в 6 из 7 последних матчей Лиги Европы
- Ставка на ТБ (2,5) сыграла в четырех прошлых поединках ПСВ в турнире
- Минимум два гола забивала «Гранада» в 6 из 6 предыдущих поединков ЛЕ
- ПСВ не побеждал в трех из пяти прошлых выездных матчей во всех турнирах
Прогноз
Лазарет «Гранады» постепенно опустел, и теперь испанская команда находится в полной боевой готовности. В случае победы, «насриды» обеспечат себе выход в плей-офф с первого места.
ПСВ намерен взять реванш у соперника за домашнее поражение, но в гостях голландская команда выступает неубедительно. Предлагаем ставку на победу «Гранады» с азиатской форой (0) по коэффициенту 1.84.