«Заря» — «Лестер». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 06:31

«Заря» и «Лестер» сыграют в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор котировок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Лестера» принимаются с отметкой 1.77, а победу «Зари» можно сыграть за 5.05. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, БК предлагают за 3.82.

Линия БК также двигается в пользу того, что матч будет результативным. Исход ТБ (2,5) доступен за 1.72, ТМ (2,5) – 2.23.

Форма команд

«Лестер» уже решил задачу с выходом в раунд плей-офф Лиги Европы. Но английская команда еще не забронировала за собой первое место в квартете. Сейчас «лисы» занимают первое место, имея десять очков в активе. Ближайший преследователь в лице «Браги» отстает на три зачетных пункта. В прошлом туре подопечные Брендана Роджерса спаслись от поражения в Португалии (3:3).

«Заря» только в прошлом туре набрала дебютные очки на групповой стадии турнира. Команда из Луганска разгромила в гостях АЕК (3:0), взяв у греческой команды реванш за поражение в Украине (1:4). В стартовых матчах подопечные Виктора Скрипника проиграли «Лестеру» в гостях (0:3) и «Браге» дома (1:2).

Накануне этой встречи команды провели матчи в национальных чемпионатах. «Заря» без проблем разбила в гостях «Минай» (3:0), а «Лестер» сенсационно уступил на своем поле «Фулхэму» (1:2).

Информация для ставок

В 6 прошлых матчах «Зари» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 5 предыдущих поединках «Лестера» в турнире забивалось минимум три гола

«Лестер» забивал два и больше голов в 4 предыдущих поединках Лиги Европы

В 3 из 5 прошлых домашних матчей «Зари» выигрывала ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Заря» в последних матчах смотрелась очень хорошо. Теперь украинская команда попытается на своем поле удивить «Лестер», который показал не лучшие результаты в предыдущих поединках.