«Гент» — «Слован». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

1606876443

02 декабря 2020, 05:34

«Гент» и «Слован» сыграют между собой в пятом туре групповой стадии Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится на стадионе «Геламко», букмекеры отдают предпочтение домашней команде. Ставки на победу «Гента» можно разместить с коэффициентом 1.64. Вероятность гостевой победы «Слована» оценивается котировкой 5.25, а ничейный результат встречи можно спрогнозировать за 4.45.

Также букмекеры склоняются к тому, что поединок в Бельгии получится результативным. Вероятность выигрыша ставки на ТБ (2,5) отмечена коэффициентом 1.64, меньше – 2.40.

Форма команд

«Гент» уже не претендует на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийская команда проиграла все четыре поединка в группе L, забив в них всего два гола. «Гент» уступил «Црвене Звезде» (0:2 и 1:2), «Хоффенхайму» (1:4), «Словану» (0:1).

«Слован» еще сохраняет теоретические шансы на вторую строчку. Благодаря победе над ближайшим соперником, коллектив из города Либерец набрал три очка, а в матчах с лидерами уступал с такими счетами: «Хоффенхайму» — 0:2 и 0:5, «Црвене Звезде» — 1:5.

Накануне предстоящего поединка «Гент» отметился неудачным матчем в чемпионате Бельгии. Дома команда крупно уступила «Зюльте-Варегем» (0:3). «Слован» пока не принимает участие в чемпионате Чехии, который поставлен на паузу.

Информация для ставок

«Гент» проиграл четыре прошлых матча в Лиге Европы

У «Слована» три поражения подряд в турнире

«Гент» пропускал минимум два гола в трех прошлых поединках ЛЕ

«Слован» пропускал минимум два гола в трех предыдущих поединках турнира

Прогноз

Неудачные выступления «Гента» в Лиге Европы связаны с солидными кадровыми потерями. В лазарете бельгийской команды оказались ключевые игроки, которые и в предстоящем матче не помогут своей команде.

«Слован» более мотивирован играть на результат, поэтому предлагаем сделать ставку на победу гостей с учетом азиатской форы (+1). Такой исход букмекеры оценили в 1.87.