«Антверпен» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 05:49

«Антверпен» и «Лудогорец» сыграют друг с другом в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В поединке, который состоится на стадионе «Босэйл», букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Сыграть ставку на победу «Антверпена» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «Лудогорца» одержать гостевую победу оцениваются котировкой 6.50, а ничья в линиях БК идет за 4.90.

Также букмекеры считают, что матч в Бельгии будет результативным. Так, за исход ТБ (2,5) предлагается котировка 1.58, ТМ (2,5) – 2.54.

Форма команд

«Антверпен» находится в лидерах группы J Лиги Европы. Бельгийская команда набрала девять очков и опережает «Тоттенхэм» по дополнительным показателям. В четырех сыгранных турах хозяева показали такие результаты: ЛАСК (0:1 и 2:0), «Тоттенхэм» (1:0), «Лудогорец» (2:1).

У «Лудогорца» уже нет турнирной мотивации. Болгарский клуб проиграл все четыре матча в квартете с общим счетом 5:13. В двух поединках против «Тоттенхэма» гости уступили 0:4 и 1:3, а в Австрии было зафиксировано поражение от ЛАСКа (3:4).

Накануне предстоящего поединка команды отметились победами в национальных первенствах. «Антверпен» в результативном матче обыграл дома «Хеверли Лувен» (3:2), а «Лудогорец» на родной арене сломил сопротивление «Ботева» (2:1).

Информация для ставок

«Лудогорец» проиграл 6 последних матчей в Лиге Европы

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 7 из 8 прошлых поединках «Антверпена» в турнире

(2,5) выиграла в 7 из 8 прошлых поединках «Антверпена» в турнире «Лудогорец» пропускал минимум три гола в трех предыдущих матчах ЛЕ

«Антверпен» победил в 5 из 10 последних домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Лудогорец» уже не преследует никаких турнирных задач, поэтому у «Антверпена» вряд ли возникнут проблемы с достижением максимального результата. На своем стадионе бельгийская команда переиграла даже «Тоттенхэм».

Предлагаем ставку на победу «Антверпена» с азиатской форой (-1). Ее можно сыграть по коэффициенту 1.80.