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«Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

02 декабря 2020, 04:53
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В пятом туре Лиги Европы состоится матч «Фейеноорда» и загребского «Динамо». Мы подготовили свой прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча «Фейеноорд». Коэффициент на их победу составляет 2,20. Победа загребского «Динамо» 3,32, а вот ничью можно сыграть с котировкой 3,72. На первый взгляд, предложение букмекеров кажется опрометчивым. Гости не пропустили ни одного мяча в этом розыгрыше Лиги Европы и не проиграли ни одной встречи.

Форма команд

«Фейенорд» испытывает серьезные проблемы с составом. В лазарете находятся девять игроков. На результатах пока это никак не сказывается. В шести последних поединках команда ни разу не проиграла. В Лиге Европы «Фейеноорд» идет на второй позиции, но вопрос с выходом в плей-офф остается открытым из-за плотности в турнирной таблице. Даже армейцы, которые идут на последнем месте, могут занять второе место.

«Динамо» очень здорово выступает в этом розыгрыше еврокубков. После двух стартовых нулевых ничьих с «Фейеноордом» и ЦСКА загребскому клубу удалось одержать две победы над «Вольфсбергом» (1:0 и 3:0).

Сейчас коллектив из Загреба абсолютный лидер группы К с восемью набранными очками.

Информация для ставок

  • «Фейеноорд» проиграл два из десяти последних домашних поединков
  • «Динамо» выиграло один из четырех последних выездных матчей
  • «Фейеноорд» забивает в семи последних играх

Прогноз

«Фейеноорд» дома всегда играет с позиции силы. Команда делает основной акцент на атакующую игру. Гости наверняка будет действовать в обороне, делая ставку на контратаки. На результат во многом повлияет то, кому же удастся первым открыть счет в матче.

Мы считаем, что у хозяев есть весомые шансы, чтобы, как минимум, не проиграть в этом поединке. Не исключаем ничейный исход в этом матче, поэтому предлагаем сыграть победу «Фейеноорда» с учетом форы (0) за коэффициент 1,63.

Ставки на футбольные матчи
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2.173.713.18
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