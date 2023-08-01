«Карабах» — «Ракув». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2023)

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сегодня, 18:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 2. Успех «Ракува» оценивается по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.45.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.65. «Обе забьют» — 2.05, хотя бы одна команда не забьет – 1.8.

Форма команд

«Карабах» уже заработал себе имя в Европе, как команды, которая может создавать проблемы более серьезным клубам. Тем не менее, команда из Азербайджана уступила в первой встрече и теперь на своем поле ей необходимо отыгрывать один мяч. В поединке с «Ракувом» хозяева с первых минут попытаются оказать давление на ворота соперника и как минимум восстановить ничейный паритет. В прошлой игре «Караба» проиграл «Ракуву» (2:3), а ранее разгромил на своем поле «Линкольн Ред Импс» (4:0).

«Ракув» одержал победу в первом туре чемпионата Польши над «Ягелонией» (3:0) и смог выйти победителем в первой встрече с «Карабахом». Теперь команде придется проявить себя и в гостях, где соперника будет поддерживать полный стадион в стремлении выйти в следующий раунд турнира. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день и зрителям скучать точно не придется.

Информация для ставок

«Карабах» не проигрывает уже 16 матчей во всех турнирах

Восемь последних выездных матчей «Кайрата» завершились исходом «обе забьют»

«Карабах» не пропускает на своем поле в семи последних поединках

Прогноз

«Карабах» очень уверенно выглядит в домашних стенах, поэтому мы предполагаем, что фаворит сможет добиться победы, которая как минимум переведет матч в дополнительное время, а то и вовсе выведет его в следующий этап. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.