«Карабах» — «Ракув». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 2. Успех «Ракува» оценивается по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.45.
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.65. «Обе забьют» — 2.05, хотя бы одна команда не забьет – 1.8.
Форма команд
«Карабах» уже заработал себе имя в Европе, как команды, которая может создавать проблемы более серьезным клубам. Тем не менее, команда из Азербайджана уступила в первой встрече и теперь на своем поле ей необходимо отыгрывать один мяч. В поединке с «Ракувом» хозяева с первых минут попытаются оказать давление на ворота соперника и как минимум восстановить ничейный паритет. В прошлой игре «Караба» проиграл «Ракуву» (2:3), а ранее разгромил на своем поле «Линкольн Ред Импс» (4:0).
«Ракув» одержал победу в первом туре чемпионата Польши над «Ягелонией» (3:0) и смог выйти победителем в первой встрече с «Карабахом». Теперь команде придется проявить себя и в гостях, где соперника будет поддерживать полный стадион в стремлении выйти в следующий раунд турнира. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день и зрителям скучать точно не придется.
Информация для ставок
- «Карабах» не проигрывает уже 16 матчей во всех турнирах
- Восемь последних выездных матчей «Кайрата» завершились исходом «обе забьют»
- «Карабах» не пропускает на своем поле в семи последних поединках
Прогноз
«Карабах» очень уверенно выглядит в домашних стенах, поэтому мы предполагаем, что фаворит сможет добиться победы, которая как минимум переведет матч в дополнительное время, а то и вовсе выведет его в следующий этап. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.