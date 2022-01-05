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«Касымпаша» — «Хатайспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.01.2022)

05 января 2022, 12:51

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.763.16
Фонбет 2.20 3.65 3.05
Мелбет 2.28 3.70 3.15
1XBET 2.28 3.70 3.15

В этой встрече с определением явного фаворита у букмекеров возникли проблемы, поэтому вынуждены были дать следующие котировки: победа «Касымпаши» оценивается по коэффициенту 2.3. На победу «Хатайспора» можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.98. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.7.

Линия также предлагает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.05 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Касымпаша» приняла участие в кубке Турции и в фантастическом поединке вырвала победу у «Коджаэлиспора» в дополнительное время со счетом (5:3). В регулярном чемпионате также удалось набрать заветные баллы в играх с «Алтаем» и «Антальяспором», где были зафиксированы результаты (2:0) и (1:1) соответственно.

«Хатайспор» продолжает борьбу за место в топ-4 и у команды получается, несмотря на все трудности держать поднятую планку. В последних двух турах чемпионата она завоевала три очка, обыграв на выезде «Гиресунспор», а также уступила дома «Коньяспору» со счетом (1:3).

Информация для ставок

  • «Касымпаша» одержала победу лишь в одном из пяти последних матчей чемпионата
  • У «Хатайспора» три победы и три поражения в последних шести играх
  • Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних поединков с участием «Хатайспора» закончились ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок, в котором вполне возможно, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.81 1.63 2.36
Мелбет 2.08 1.83
1XBET 2.08 1.83
Все комментарии
2k7rem6uggak
2k7rem6uggak
05 января в 19:45
Футбольный клуб Касымпаша (Стамбул) одержит победу.
u4js8e5wd8p9
u4js8e5wd8p9
05 января в 19:44
Футбольный клуб Касымпаша (Стамбул) выиграет матч.
shlomo
shlomo
05 января в 18:40
Игра на три результата
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