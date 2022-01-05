«Касымпаша» — «Хатайспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 12:51

Ставки букмекеров

В этой встрече с определением явного фаворита у букмекеров возникли проблемы, поэтому вынуждены были дать следующие котировки: победа «Касымпаши» оценивается по коэффициенту 2.3. На победу «Хатайспора» можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.98. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.7.

Линия также предлагает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.05 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Касымпаша» приняла участие в кубке Турции и в фантастическом поединке вырвала победу у «Коджаэлиспора» в дополнительное время со счетом (5:3). В регулярном чемпионате также удалось набрать заветные баллы в играх с «Алтаем» и «Антальяспором», где были зафиксированы результаты (2:0) и (1:1) соответственно.

«Хатайспор» продолжает борьбу за место в топ-4 и у команды получается, несмотря на все трудности держать поднятую планку. В последних двух турах чемпионата она завоевала три очка, обыграв на выезде «Гиресунспор», а также уступила дома «Коньяспору» со счетом (1:3).

Информация для ставок

«Касымпаша» одержала победу лишь в одном из пяти последних матчей чемпионата

У «Хатайспора» три победы и три поражения в последних шести играх

Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков с участием «Хатайспора» закончились ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок, в котором вполне возможно, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.