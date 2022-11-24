Катар — Сенегал. Прогноз на матч чемпионата мира (25.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Эквадору, и предлагают коэффициент на их победу – 1.62. Поверить в успех хозяев турнира можно по коэффициенту 6.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7
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завтра, 16:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже и достигает 1.65.
Форма команд
Сборная Катара провела очень слабый домашний поединок и без всяких шансов уступила Эквадору (0:2). При этом многие эксперты, как и главный тренер утверждают, что коллектив «придавил груз ответственности. Тем не менее, судя по котировкам букмекеров, доверия хозяину чемпионата мира 2022 осталось мало. В матче с Сенегалом катарским футболистам придется полностью реабилитироваться за провал в прошлой встрече.
Команда Сенегала даже без своего лидера Садио Мане очень хорошо провела 80 минут матча с Нидерландами, но на большее ее не хватило. Результатом послужило поражение (0:2), однако африканской сборной еще рано паковать чемоданы, ведь победа над Катаром даст ей неплохие шансы на продолжение борьбы. В любом случае, болельщиков ожидает интересный поединок, ведь одна из команд утратит все шансы на выход из группы.
Информация для ставок
- Сборная Катара проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей Сенегала завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Сенегал одержал четыре победы в основное время в десяти последних матчах
- Ранее эти сборные между собой не встречались
Прогноз
Сборной Катара в первую очередь необходимо показать достойную игру или домашний мундиаль будет полностью провален. Тем не менее, предполагаем, что сильнее окажется Сенегал, а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.