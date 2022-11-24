Катар — Сенегал. Прогноз на матч чемпионата мира (25.11.2022)

1669263911

сегодня, 07:25

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Эквадору, и предлагают коэффициент на их победу – 1.62. Поверить в успех хозяев турнира можно по коэффициенту 6.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже и достигает 1.65.

Форма команд

Сборная Катара провела очень слабый домашний поединок и без всяких шансов уступила Эквадору (0:2). При этом многие эксперты, как и главный тренер утверждают, что коллектив «придавил груз ответственности. Тем не менее, судя по котировкам букмекеров, доверия хозяину чемпионата мира 2022 осталось мало. В матче с Сенегалом катарским футболистам придется полностью реабилитироваться за провал в прошлой встрече.

Команда Сенегала даже без своего лидера Садио Мане очень хорошо провела 80 минут матча с Нидерландами, но на большее ее не хватило. Результатом послужило поражение (0:2), однако африканской сборной еще рано паковать чемоданы, ведь победа над Катаром даст ей неплохие шансы на продолжение борьбы. В любом случае, болельщиков ожидает интересный поединок, ведь одна из команд утратит все шансы на выход из группы.

Информация для ставок

Сборная Катара проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Сенегала завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сенегал одержал четыре победы в основное время в десяти последних матчах

Ранее эти сборные между собой не встречались

Прогноз

Сборной Катара в первую очередь необходимо показать достойную игру или домашний мундиаль будет полностью провален. Тем не менее, предполагаем, что сильнее окажется Сенегал, а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.