«Кайрат» — «Базель». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 10:30

«Кайрат» примет «Базель» в Алматы в рамках пятого тура групповой стадии Лиги конференций. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех швейцарского клуба в этой игре. Ставки на победу «Базеля» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.79, на ничью выставлена цена 3.78, а победа «Кайрата» доступна по котировке 4.34.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшие симпатии экспертов на стороне результативного формата. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Кайрат» за два тура до финиша групповой стадии Лиги конференций занимает последнее место, набрав только один балл в ничейной встрече с «Омонией» (0:0). Представитель Казахстана также последовательно уступил на выезде «Базелю» (2:4) и в обеих встречах против «Карабаха» — дважды по 1:2.

У «Базеля» восемь баллов и вторая строчка в турнирной таблице с солидными перспективами досрочно выйти в плей-офф. Швейцарский клуб продуктивно провел встречи с «Кайратом» (4:2) и «Омонией» (3:1), а также заработал два очка по итогам противостояний с соперником из Кипра (1:1) и «Карабахом» (0:0).

Информация для ставок

В 3 прошлых матчах Лиги конференций «Кайрат» пропускал минимум 2 гола

В 2 выездных поединках турнира «Базель» пропустил только один гол

«Базель» не уступал соперникам в 8 из последних 10 гостевых матчей во всех турнирах

Прогноз

«Базель» еще может обойти в рейтинге «Карабах» и пробиться в плей-офф с первого места. Для этого команде нужно обыгрывать в гостях «Кайрат», с которым у него не возникло проблем в домашнем поединке. Рекомендуем ставку на победу «Базеля» по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.