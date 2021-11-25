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«Кайрат» — «Базель». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

25 ноября 2021, 10:30

«Кайрат» примет «Базель» в Алматы в рамках пятого тура групповой стадии Лиги конференций. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Лига конференций 2021/2022
Кайрат
Базель
2 : 3
завершен
25 ноября 2021, 18:30
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.383.901.78
Фонбет 4.00 3.70 1.88
Мелбет 2.86 3.67 2.45
1XBET 2.91 3.76 2.19
BetBoom 2.86 3.60 2.37

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех швейцарского клуба в этой игре. Ставки на победу «Базеля» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.79, на ничью выставлена цена 3.78, а победа «Кайрата» доступна по котировке 4.34.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшие симпатии экспертов на стороне результативного формата. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Кайрат» за два тура до финиша групповой стадии Лиги конференций занимает последнее место, набрав только один балл в ничейной встрече с «Омонией» (0:0). Представитель Казахстана также последовательно уступил на выезде «Базелю» (2:4) и в обеих встречах против «Карабаха» — дважды по 1:2.

У «Базеля» восемь баллов и вторая строчка в турнирной таблице с солидными перспективами досрочно выйти в плей-офф. Швейцарский клуб продуктивно провел встречи с «Кайратом» (4:2) и «Омонией» (3:1), а также заработал два очка по итогам противостояний с соперником из Кипра (1:1) и «Карабахом» (0:0).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых матчах Лиги конференций «Кайрат» пропускал минимум 2 гола
  • В 2 выездных поединках турнира «Базель» пропустил только один гол
  • «Базель» не уступал соперникам в 8 из последних 10 гостевых матчей во всех турнирах

Прогноз

«Базель» еще может обойти в рейтинге «Карабах» и пробиться в плей-офф с первого места. Для этого команде нужно обыгрывать в гостях «Кайрат», с которым у него не возникло проблем в домашнем поединке. Рекомендуем ставку на победу «Базеля» по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.81 1.63 2.30
Мелбет 2.42 1.59
1XBET 2.42 1.59
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Все комментарии
phdunam2x6jq
phdunam2x6jq
25 ноября в 11:12
Футбольный клуб Базель выиграет матч.
a72m5cvaebty
a72m5cvaebty
25 ноября в 10:59
Футбольный клуб Базель одержит победу.
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