«Кефлавик» — «Лейкнир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (20.06.2021)

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вчера, 13:49

В девятом туре высшего исландского дивизиона «Кефлавик» примет «Лейкнир». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет в этом матче нет, на победу «Кефлавика» дают коэффициент 2.1, в случае победы «Лейкнира» зайдет коэффициент 2.88. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.08.

На тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять за 2.57. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Кефлавик» находится в зоне вылета и намерен в ближайшее время исправлять ситуацию. Команда забуксовала в последних трех турах, где не удалось взять ни одного очка. Среди этих матчей были встречи с «Копавогюром» (1:2) и «Валюром» (0:1).

«Лейкнир» занимает седьмое место на текущий момент и имеет неприятную серию из двух поражений — «Копавогюру» (1:2) и «КР Рейкьявику» (0:2). Поединок с аутсайдером — это хорошая возможность добыть три очка и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

«Кефлавик» выиграл всего одну игру из последних пяти

Пять из семи крайних поединков с участием «Лейкнира» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Лейкнира» с разгромным счетом (5:1)

Прогноз

Команда находятся в разных частях турнирной таблицы, каждая крайне нуждается в победе. Скорее всего, здесь мы не увидим небольшое превосходство хозяев поля, но и гости вполне способны отвечать голевыми моментами и забитыми мячами. Сделать ставку на ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу «Брейдаблика» по коэффициенту 1.94.