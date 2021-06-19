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«Кефлавик» — «Лейкнир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (20.06.2021)

вчера, 13:49

В девятом туре высшего исландского дивизиона «Кефлавик» примет «Лейкнир». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.803.04
Фонбет 2.20 3.75 3.00

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет в этом матче нет, на победу «Кефлавика» дают коэффициент 2.1, в случае победы «Лейкнира» зайдет коэффициент 2.88. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.08.

На тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять за 2.57. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Кефлавик» находится в зоне вылета и намерен в ближайшее время исправлять ситуацию. Команда забуксовала в последних трех турах, где не удалось взять ни одного очка. Среди этих матчей были встречи с «Копавогюром» (1:2) и «Валюром» (0:1).

«Лейкнир» занимает седьмое место на текущий момент и имеет неприятную серию из двух поражений — «Копавогюру» (1:2) и «КР Рейкьявику» (0:2). Поединок с аутсайдером — это хорошая возможность добыть три очка и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

  • «Кефлавик» выиграл всего одну игру из последних пяти
  • Пять из семи крайних поединков с участием «Лейкнира» закончились результатом ТБ 2.5
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Лейкнира» с разгромным счетом (5:1)

Прогноз

Команда находятся в разных частях турнирной таблицы, каждая крайне нуждается в победе. Скорее всего, здесь мы не увидим небольшое превосходство хозяев поля, но и гости вполне способны отвечать голевыми моментами и забитыми мячами. Сделать ставку на ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу «Брейдаблика» по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.48 2.20 1.70
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:04
Тб пробьют
shlomo
shlomo
вчера в 13:55
Игра на три результата
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