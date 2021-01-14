«Кельн» — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

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14 января 2021, 07:33

«Кельн» и «Герта» сыграю между собой в рамках 16-го тура Бундеслиги. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Предпочтение в этой паре букмекеры отдают гостям. Заключить пари на победу «Герты» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.32. Вероятность успеха «Кельна» оценивается в 3.44, ничья отмечена котировкой 3.38.

На результативность матча в линии компании предложены такие ставки: тотал меньше 2,5 голов – 1.85, больше – 2.10.

Форма команд

«Кельн» рискует провести вторую часть сезона в борьбе за выживание. После 15 туров команда идет на 16-м месте, имея в активе 11 очков. Чтобы покинуть зону переходных матчей, «козлам» нужно ликвидировать отставание в два пункта. В прошлом туре Бундеслиги «Кельн» потерпел второе поражение кряду. В гостях команда по всем статьям уступила «Фрайбургу» (0:5), а перед этим не взяла очки в домашней игре с «Аугсбургом» (0:1).

«Герта» тоже особыми успехами в этой кампании похвастаться не может. Пока «старая дама» барахтается в середине турнирной таблицы (12-е место) с 16 набранными очками. 2 января берлинский клуб прогнозируемо разбил дома кризисный «Шальке» (3:0), но в прошлом туре последовало гостевое поражение от аутсайдера «Арминии» (0:1), которое стало для «Герты» седьмым в сезоне.

Информация для ставок

У «Кельна» нет домашних побед в этом сезоне Бундеслиги – две ничьи и шесть поражений

В 8 домашних поединках «Кельн» забил 8 голов, пропустив 18 мячей

Две из четырех побед «Герты» в чемпионате были оформлены в гостях

«Герта» выиграла три из пяти последних матчей с «Кельном»

Прогноз

У «Герты» весьма боевой состав, но пока результаты команды не соответствуют этому уровню. Сегодня у берлинского клуба есть неплохая возможность взять три очка, ведь «Кельн» далек от формы, которая могла бы позволить на равных конкурировать с соперниками такого калибра.

С подстраховкой предлагаем взять ставку на победу «Герты» по нулевой форе за коэффициент 1.70 в БК Фонбет.