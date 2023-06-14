Кипр – Грузия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 19:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Грузия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.95. Победа сборной Кипра оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.62. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Сборная Кипра тяжело играет квалификационные матчи на чемпионаты Мира или Европы, и чаще всего у команды не получается пройти на турнир. Первый матч также был проигран и теперь на своем поле команде будет противостоять Грузия с Хвичей Кварацхелией на острие атаки. Букмекеры отдают предпочтение гостям, а хозяевам остается опровергнуть это на футбольном поле. В первом туре отбора Кипр крупно проиграл на выезде Шотландии (0:3).

Сборная Грузии с годами стала более крепкой командой, которая может навязывать свой футбол многим соперникам, а также обзавелась несколькими классными исполнителями. Не зря именно гости имеют больше шансов на победу в букмекерской конторе Лига Ставок. Сейчас в активе грузин всего один балл после домашней ничьей с Норвегией (1:1), поэтому победа на выезде с Кипром поможет им подняться по турнирной таблице.

Информация для ставок

Грузия проиграла всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей Кипра завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В трех из четырех встречах между этими сборными был зафиксирован исход «обе забьют»

Кипр выиграл две из четырех последних встреч у Грузии

Прогноз

На данном отрезке времени сборная Грузии выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника и постарается добыть такую нужную победу. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.