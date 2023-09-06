Кипр – Шотландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (08.09.2023)

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сегодня, 13:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Кипра оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

Сборная Кипра прогнозируемо провалила старт квалификации и за три тура не набрал ни единого очка. Команда уже может не рассчитывать на борьбу за выход из группы, но попробовать остановить победное шествие Шотландии было бы интересно. Два последних матча сборной Кипра завершились поражениями от Норвегии на выезде (1:3) и домашней с Грузией (1:2).

Сборная Шотландии стала настоящим открытием нынешней квалификации и набрала максимальные 12 баллов в четырех турах. Коллектив пропустил всего один мяч, а в матче с аутсайдером может только улучшить свои показатели и сделать еще один шаг к победе группе, в которой играет также сборная Испании. В прошлом туре Шотландия на своем поле обыграла Грузию (2:0), а ранее переиграла на выезде Норвегию (2:1).

Информация для ставок

Кипр не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей Шотландии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Кипр проиграл все восемь последних матчей команде Шотландии

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Шотландия имеет огромное преимущество над Кипром в статистике личных встреч и количестве очков. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.