«Клермон» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2023)

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вчера, 13:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Клермон» проводит очень сильный отрезок сезона и в последних пяти турах смог набрать 13 очков. Команда занимает 11 место с 50 баллами и уступают «Реймсу» лишь по дополнительным показателям, при этом имея одну игру в запасе. В матче с «Лионом» хозяева постараются если не победить, то как минимум набрать очки. Два последних матча «Клермона» завершились ничьей с «Осером» на выезде (1:1) и победой с «Реймсом» (1:0).

«Лион» также неплохо выглядит и на том же отрезке набрал всего на один пункт меньше. Коллективу удалось подняться на седьмое место с 56 баллами и отстает от шестой позиции, которая дает место в Лиге Конференций на три пункта. В предстоящей встрече гостям очень нужна победа и только она сохранить шансы на попадание в еврокубки. В прошлом туре «Лион» в феерическом матче переиграл «Монпелье» (5:4), а ранее оказался сильнее «Страсбура» (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матча «Лиона» завершились исходом «обе забьют»

«Клермон» не проигрывает уже шесть матчей подряд в чемпионате Франции

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лион» приложит максимум усилий, чтобы добиться победы, но более уверенной ставок будет вариант «обе забьют». Это можно сделать по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.