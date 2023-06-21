«Монреаль» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 10:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Нэшвилла» составляет 2.65. Поставить на «Монреаль» можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Монреаль» цепляется за последнюю строчку плей-офф, но чтобы удержаться на ней или подняться выше, необходимо проделать большой объем работы. Сейчас команда идет на девятом месте с 22 баллами и отстает от нынешнего соперника на 13 пунктов, что является большим разрывом. В прошлом туре «Монреаль» разгромил на своем поле «Минессоту» (4:0), а ранее уступил на выезде «Ванкуверу» (1:2).

«Нэшвилл» показывает отличную игру и достойные результаты, имея неплохое турнирное положение. Коллектив идет на второй позиции с 35 баллами, но отстает на пять пунктов от «Цинцинати», при этом имея на одну сыгранную игру больше. Два последних матча «Нэшвилла» в чемпионате США завершились домашней победой над «Сент-Луис Сити» (3:1) и выездной ничьей с «Торонто» (1:1).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Нэшвилла» завершились исходом «обе забьют»

«Монреаль» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей в МЛС

«Монреаль» проиграл три последних матча «Нэшвиллу»

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.