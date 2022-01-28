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«Кортрейк» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2022)

вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.66. Победа «Кортрейка» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 5.00 3.95 1.67
Мелбет 4.70 4.10 1.69
1XBET 4.70 4.10 1.69
BetBoom 4.99 3.99 1.65

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Кортрейк» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате и смог даже подняться в зону плей-офф. Коллектив занимает восьмое место и набрал 34 очка, однако отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл и вся борьба только начинается. Предстоящий матч с чемпионом Бельгии обещает быть очень сложным и даже ничейный результат команда может считать положительным. В двух последних встречах «Кортрейк» сыграл вничью с «Шарлеруа» и «Эйпеном» с одинаковым счетом (1:1).

У «Брюгге» большие проблемы с результатами. Команда выиграла только один матч из последних пяти в чемпионате и отстает от лидера уже на девять пунктов. Клуб идет на втором месте с 45 очками и в прошлом туре упустил свой шанс сократить отрыв. Теперь судьба первого места зависит не только от «Брюгге», но и от ошибок соперника. В прошлом туре «Брюгге» не смог переиграть «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0), а ранее сыграл вничью со «Стандардом» (2:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Брюгге» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Кортрейк» выиграл только четыре из десяти последних домашних матчей
  • «Брюгге» выиграл семь из десяти последних матчей у «Кортрейка»
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды будут бороться за победу, ведь каждая из них решает свои проблемы в чемпионате. Предполагаем, что чемпион Бельгии окажется немного удачливее в предстоящей встрече и заберет три очка. Сделать ставку на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.20 1.69
1XBET 2.20 1.69
Все комментарии
tn45fqq7uk5g
tn45fqq7uk5g
вчера в 12:48
Футбольный клуб «Брюгге» одержит победу.
t6euwrb8uq2g
t6euwrb8uq2g
вчера в 12:47
Футбольный клуб «Брюгге» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 12:07
Гости не проиграют
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