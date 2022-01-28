«Кортрейк» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2022)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.66. Победа «Кортрейка» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Кортрейк» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате и смог даже подняться в зону плей-офф. Коллектив занимает восьмое место и набрал 34 очка, однако отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл и вся борьба только начинается. Предстоящий матч с чемпионом Бельгии обещает быть очень сложным и даже ничейный результат команда может считать положительным. В двух последних встречах «Кортрейк» сыграл вничью с «Шарлеруа» и «Эйпеном» с одинаковым счетом (1:1).

У «Брюгге» большие проблемы с результатами. Команда выиграла только один матч из последних пяти в чемпионате и отстает от лидера уже на девять пунктов. Клуб идет на втором месте с 45 очками и в прошлом туре упустил свой шанс сократить отрыв. Теперь судьба первого места зависит не только от «Брюгге», но и от ошибок соперника. В прошлом туре «Брюгге» не смог переиграть «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0), а ранее сыграл вничью со «Стандардом» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Брюгге» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кортрейк» выиграл только четыре из десяти последних домашних матчей

«Брюгге» выиграл семь из десяти последних матчей у «Кортрейка»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды будут бороться за победу, ведь каждая из них решает свои проблемы в чемпионате. Предполагаем, что чемпион Бельгии окажется немного удачливее в предстоящей встрече и заберет три очка. Сделать ставку на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.