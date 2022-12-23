«Кортрейк» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.45. Поверить в успех «Кортрейк» можно по 6.3, а ничья котируется по коэффициенту 4.9.
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26 декабря 2022, 20:15
понедельник
На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.83. Сделать свой выбор в пользу малорезультативного поединка (ТМ 3) можно за 1.97. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Кортрейк» давно не выигрывал в чемпионате Бельгии и совершенно заслуженно находится в зоне вылета. На данный момент клуб занимает предпоследнее место с 12 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с лидером турнирной таблицы даже ничья стала бы для хозяев хорошим результатом. Два последних поединка «Кортрейка» в чемпионате завершились поражениями от «Остенде» (1:3) и «Гента» (0:4).
«Генк» спустя несколько лет снова вернулся на вершину турнирной таблицы чемпионата Бельгии и практически не теряет очков в этом сезона. Перед стартом очередного тура коллектив уверенно лидирует с 46 очками в активе, опережая ближайшего соперника на 10 баллов. В прошлом матче кубка страны «Генк» только в дополнительное время прошел «Андерлехт» (1:0), а ранее в товарищеской игре одолел «Мец» (1:0).
Информация для ставок
- «Кортрейк» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Генк» выиграл восемь последних выездных поединков подряд
- «Кортрейк» проиграл четыре из пяти последних встреч «Генку»
- Девать из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
«Генк» на данный момент крайне мотивирован как можно раньше обеспечить себе чемпионство и не допустить серьезных ошибок. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.