«Кортрейк» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2022)

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вчера, 09:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.45. Поверить в успех «Кортрейк» можно по 6.3, а ничья котируется по коэффициенту 4.9.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.83. Сделать свой выбор в пользу малорезультативного поединка (ТМ 3) можно за 1.97. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Кортрейк» давно не выигрывал в чемпионате Бельгии и совершенно заслуженно находится в зоне вылета. На данный момент клуб занимает предпоследнее место с 12 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с лидером турнирной таблицы даже ничья стала бы для хозяев хорошим результатом. Два последних поединка «Кортрейка» в чемпионате завершились поражениями от «Остенде» (1:3) и «Гента» (0:4).

«Генк» спустя несколько лет снова вернулся на вершину турнирной таблицы чемпионата Бельгии и практически не теряет очков в этом сезона. Перед стартом очередного тура коллектив уверенно лидирует с 46 очками в активе, опережая ближайшего соперника на 10 баллов. В прошлом матче кубка страны «Генк» только в дополнительное время прошел «Андерлехт» (1:0), а ранее в товарищеской игре одолел «Мец» (1:0).

Информация для ставок

«Кортрейк» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Генк» выиграл восемь последних выездных поединков подряд

«Кортрейк» проиграл четыре из пяти последних встреч «Генку»

Девать из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Генк» на данный момент крайне мотивирован как можно раньше обеспечить себе чемпионство и не допустить серьезных ошибок. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.