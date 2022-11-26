«Краснодар» — «Химки». Прогноз на матч кубка России (27.11.2022)

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вчера, 23:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Химок» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Краснодар» вышел на первое место в своей группе, благодаря победе в последнем туре кубка России. Теперь «быки» имеют в активе 10 баллов и только по дополнительным показателям опережают «Пари НН». В домашней встрече с полным аутсайдером группы команду устроит даже ничейный результат, однако победа позволит красиво завершить группу. В прошлой встрече «Краснодар» оказался сильнее «Локомотива» в кубке (1:0), а в РПЛ разгромно проиграл «Оренбургу» (1:5).

«Химки» проваливают чемпионат России и в кубке страны их также не преследует успех. Команда набрала только два очка во всем групповом турнире и досрочно заняла последнее место, не имея шансов на его продолжение. Матч на выезде с «Краснодаром» точно не будет легким, ведь соперник еще мотивирован на результат. В прошлом матче «Химки» уступили «Пари НН» (1:2 по пен.), а в чемпионате на своем поле уступили «Сочи» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из семи последних матчей «Краснодара» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Химки» проиграли восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл два последних поединка с «Химками»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Краснодар» обязан обыгрывать аутсайдера и спокойно выигрывать группу, уходя на зимний перерыв в хорошем настроении. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.