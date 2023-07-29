«Краснодар» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

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сегодня, 17:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Сочи» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Краснодар» хорошо стартовал в чемпионате России, но не смог развить успех в кубке страны. Тем не менее, во втором туре «быков» ждет очень принципиальный соперник, а это значит, что хозяева готовятся продемонстрировать свои способности на максимум и добиться положительного результата, чтобы порадовать болельщиков. В прошлом матче «Краснодар» проиграл «Спартаку» в кубке России (1:2), а в чемпионате переиграл на выезде «Динамо» Москва (3:1).

«Сочи» выиграл обе игры на старте сезоне, что для многих стало неожиданностью, ведь команда не усилилась так, как ждали болельщики. Тем не менее, коллектив постарается и дальше набирать очки и пробиться в первую пятерку турнирной таблицы по результатам стартовых туров. В прошлом туре чемпионата России «Сочи» обыграл на своем поле «Балтику» (2:0), а в кубке страны на выезде одолел «Факел» (3:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сочи» выиграл лишь одну выездную игру из последних шести во всех турнирах

«Краснодар» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сочи»

Прогноз

«Краснодар» возможно сделает большую ставку на чемпионат и на своем поле команде очень нужна победа, особенно над принципиальным соперником. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.