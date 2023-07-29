«Краснодар» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Сочи» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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завтра, 20:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Краснодар» хорошо стартовал в чемпионате России, но не смог развить успех в кубке страны. Тем не менее, во втором туре «быков» ждет очень принципиальный соперник, а это значит, что хозяева готовятся продемонстрировать свои способности на максимум и добиться положительного результата, чтобы порадовать болельщиков. В прошлом матче «Краснодар» проиграл «Спартаку» в кубке России (1:2), а в чемпионате переиграл на выезде «Динамо» Москва (3:1).
«Сочи» выиграл обе игры на старте сезоне, что для многих стало неожиданностью, ведь команда не усилилась так, как ждали болельщики. Тем не менее, коллектив постарается и дальше набирать очки и пробиться в первую пятерку турнирной таблицы по результатам стартовых туров. В прошлом туре чемпионата России «Сочи» обыграл на своем поле «Балтику» (2:0), а в кубке страны на выезде одолел «Факел» (3:1).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Сочи» выиграл лишь одну выездную игру из последних шести во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сочи»
Прогноз
«Краснодар» возможно сделает большую ставку на чемпионат и на своем поле команде очень нужна победа, особенно над принципиальным соперником. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.