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«Краснодар» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2023)

сегодня, 17:59
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Сочи» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.924.79
Pari 1.72 3.90 4.80

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Краснодар» хорошо стартовал в чемпионате России, но не смог развить успех в кубке страны. Тем не менее, во втором туре «быков» ждет очень принципиальный соперник, а это значит, что хозяева готовятся продемонстрировать свои способности на максимум и добиться положительного результата, чтобы порадовать болельщиков. В прошлом матче «Краснодар» проиграл «Спартаку» в кубке России (1:2), а в чемпионате переиграл на выезде «Динамо» Москва (3:1).

«Сочи» выиграл обе игры на старте сезоне, что для многих стало неожиданностью, ведь команда не усилилась так, как ждали болельщики. Тем не менее, коллектив постарается и дальше набирать очки и пробиться в первую пятерку турнирной таблицы по результатам стартовых туров. В прошлом туре чемпионата России «Сочи» обыграл на своем поле «Балтику» (2:0), а в кубке страны на выезде одолел «Факел» (3:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сочи» выиграл лишь одну выездную игру из последних шести во всех турнирах
  • «Краснодар» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сочи»

Прогноз

«Краснодар» возможно сделает большую ставку на чемпионат и на своем поле команде очень нужна победа, особенно над принципиальным соперником. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.78 1.65 2.30
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:14
Всего двенадцать дней назад Краснодар и Сочи играли между собой товарищеский матч и игра получилась достаточно результативной. Ничья 2-2 и в первом тайме забивали "быки", а во втором "леопарды". У Сочи впереди неплохо сыгрались Крамарич и Джорджевич, и центральным защитникам Краснодара будет сложно их сдерживать. У краснодарцев на правом фланге много ошибок допускает защитник Волков, а слева, после ухода из команды Рамиреса, там проводится ротация и пока не все оптимально. Петров уже не молод, а сменивший его Эктов минут тридцать выглядел неплохо, а потом физически подсел. Важный момент - погода. В матче Краснодар - Спартак стояла адская жара - в восемь часов вечера +34 градуса, но в воскресенье будет некоторый температурный спад и южное дерби не должно получиться тихоходным и скупым на голевые моменты.
Гость
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