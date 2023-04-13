«Кремонезе» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (14.04.2023)

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сегодня, 16:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кремонезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» оценивается за 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» благодаря последней победе в чемпионате чуть ли не впервые за сезон сдвинулся с последнего места, однако ситуация клуба в Серии А остается плачевной. От 17 места коллектив отделяют десять очков, которые за оставшиеся туры отыграть возможно, но реальных шансов очень мало. В прошлом туре «Кремонезе» обыграл на выезде «Сампдорию» (3:2), а в первом матче кубка Италии уступил «Фиорентине» (0:2).

«Эмполи» очень мало выигрывает в последних матчах и главной целью клуба является сохранение места в Серии А. Перед стартом очередного тура команда идет на 14 месте с 32 пунктами и ей ничего не угрожает. В матче с аутсайдером гостям важно набрать очки и еще больше укрепить свои позиции. Два последних матча «Эмполи» завершились ничьей с «Миланом» (0:0) минимальной победой над «Лечче» (1:0).

Информация для ставок

«Монца» смогла добиться лишь трех побед в десяти последних матчах

«Эмполи» проиграл в трех из десяти последних матчей на выезде

«Эмполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Кремонезе»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что подобное случится и в этой игре. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.