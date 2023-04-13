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«Кремонезе» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (14.04.2023)

сегодня, 16:56
Эмполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кремонезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.613.332.91
Pari 2.55 3.30 2.85

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» оценивается за 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» благодаря последней победе в чемпионате чуть ли не впервые за сезон сдвинулся с последнего места, однако ситуация клуба в Серии А остается плачевной. От 17 места коллектив отделяют десять очков, которые за оставшиеся туры отыграть возможно, но реальных шансов очень мало. В прошлом туре «Кремонезе» обыграл на выезде «Сампдорию» (3:2), а в первом матче кубка Италии уступил «Фиорентине» (0:2).

«Эмполи» очень мало выигрывает в последних матчах и главной целью клуба является сохранение места в Серии А. Перед стартом очередного тура команда идет на 14 месте с 32 пунктами и ей ничего не угрожает. В матче с аутсайдером гостям важно набрать очки и еще больше укрепить свои позиции. Два последних матча «Эмполи» завершились ничьей с «Миланом» (0:0) минимальной победой над «Лечче» (1:0).

Информация для ставок

  • «Монца» смогла добиться лишь трех побед в десяти последних матчах
  • «Эмполи» проиграл в трех из десяти последних матчей на выезде
  • «Эмполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Кремонезе»
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что подобное случится и в этой игре. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.85 2.05 1.45 2.92
Pari 1.82 2.00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:26
Скорей всего скатают низовую ничейку !
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