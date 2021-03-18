«Кротоне» — «Болонья». Прогноз на матч чемпионата Италии (20.03.2021)

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вчера, 07:56

В 28-м туре Серии А «Болонья» примет у себя «Кротоне». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.06. Ничейный результат котируется в 3.55, а победа хозяев принесет выигрыш по коэффициенту 3.5

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.74 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.08. Ставка «обе забьют» представлена котировкой 1.62.

Форма команд

«Кротоне» является главным претендентом на понижение в классе. Команда занимает последнее место в таблице и проиграла в четырех из пяти последних матчей. Клуб имеет минимальные шансы на сохранение прописки в серии А, несмотря на то, что до окончания сезона еще много туров. В последних турах «Кротоне» уступил «Лацио» (2:3) и одержал домашнюю победу над «Торино» (4:2).

«Болонья» занимает 12-е место в серии А и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета. Команда доигрывает сезон и не имеет четких турнирных целей. Чтобы не допустить нервной концовки чемпионата, клубу необходимо продолжать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Болонья» обыграла «Сампдорию» (3:1), а несколькими днями ранее проиграла с тем же счетом на выезде «Наполи».

Информация для ставок

«Кротоне» выиграл два из последних десяти матчей в Серии А

«Болонья» выиграла две последние встречи с «Кротоне»

Семь из восьми домашних матчей «Кротоне» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В семи из восьми последних встреч между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Кротоне» приложит все усилия, чтобы попытаться набрать очки в этом матче, так как команде необходимо отыграть 7 очков отставания от спасительной 17-й строчки. Рекомендуем сделать ставку на хозяев с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55.